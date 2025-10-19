Toni: "Leao da centravanti non mi è piaciuto. Nella sua posizione ha portato il Milan in vetta"
Luca Toni, ex attaccante e opinionista per DAZN, è intervenuto in studio nel post gara di Milan-Fiorentina 2-1 per commentare quanto visto e in particolare analizzare la prova del man of the match: "Leao nel primo tempo non mi è piaciuto da centravanti, tornato nella sua posizione ha fatto la differenza: ha fatto un bellissimo gol e poi si è preso in mano questo Milan e lo ha portato in testa alla classifica, prendendosi la responsabilità del rigore".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
Le più lette
1 Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Ildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
4 Allegri: "Leao ha le qualità per farci vincere. Primo posto? Bello, siamo più lontani dalla quinta"
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile