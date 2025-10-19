Toni: "Leao da centravanti non mi è piaciuto. Nella sua posizione ha portato il Milan in vetta"

Luca Toni, ex attaccante e opinionista per DAZN, è intervenuto in studio nel post gara di Milan-Fiorentina 2-1 per commentare quanto visto e in particolare analizzare la prova del man of the match: "Leao nel primo tempo non mi è piaciuto da centravanti, tornato nella sua posizione ha fatto la differenza: ha fatto un bellissimo gol e poi si è preso in mano questo Milan e lo ha portato in testa alla classifica, prendendosi la responsabilità del rigore".