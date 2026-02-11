Bentivegna rivela: "Dissi a no all'Inter per Milano: freddo e pioggia mi condizionarono"
Accursio Bentivegna tanti anni fa fu vicino all'Inter, ma alla fine il matrimonio si verificò. Lo spiega lo stesso attaccante classe '96 della Casertana, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Presi un aereo con papà per conoscere i dirigenti del settore giovanile. Sul volo di ritorno lui mi chiese: ‘Ti è piaciuta Milano?’. Io gli dissi di no. E lui: ‘Neanche a me’. La verità è che ero ancora un ragazzino, mi avevano condizionato il freddo e la pioggia incontrati subito in città. E se avessi accettato l’Inter, comunque, si sarebbe dovuta trasferire al Nord tutta la famiglia".
Ripeterebbe la scelta?
"Sì, perché ciò ha significato entrare nel Palermo. La mia squadra del cuore, quella che mi ha fatto esordire in A".
