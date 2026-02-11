Chi incassa di più dai prestiti in Serie A? Torino al primo posto, poi Napoli e Milan

Transfermarkt.it ha effettuato uno studio approfondito che riguarda le squadre di Serie A e dopo ha stilato una classifica. Il sito che si occupa di raccogliere dati relativi al calcio ha ordinato le squadre del nostro campionato a partire da quella che ha incassato di più dai giocatori dati in prestito fino all'ultima. In testa c'è il Torino, che ha guadagnato 16 milioni di euro, seguito dal Napoli con 10,5 e il Milan a 7,5. L'Inter è solo settima, mentre in tre non hanno percepito niente. Di seguito la classifica completa:

1) Torino - 3 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 16 milioni di euro incassati

2) Napoli - 4 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 10,5 milioni di euro incassati

3) Milan - 5 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 7,5 milioni di euro incassati

4) Atalanta - 7 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 5,1 milioni di euro incassati

5) Juventus - 5 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 4,5 milioni di euro incassati

6) Roma - nessun giocatore in prestito con obbligo di riscatto, 3,5 milioni di euro incassati

7) Inter - un giocatore in prestito con obbligo di riscatto, 2,5 milioni di euro incassati

7) Fiorentina - un giocatore in prestito con obbligo di riscatto, 2,5 milioni di euro incassati

7) Hellas Verona - 2 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 2,5 milioni di euro incassati

10) Lazio - un giocatore in prestito con obbligo di riscatto, 1,7 milioni di euro incassati

11) Como - 2 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 1,2 milioni di euro incassati

12) Udinese - 2 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 1 milione di euro incassati

13) Cagliari - 2 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 600mila di euro incassati

14) Lecce - un giocatore in prestito con obbligo di riscatto, 575mila di euro incassati

15) Genoa - nessun giocatore in prestito con obbligo di riscatto, 500mila di euro incassati

16) Pisa - 2 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 300mila di euro incassati

17) Parma - un giocatore in prestito con obbligo di riscatto, 50mila di euro incassati

18) Bologna - 2 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 0 euro incassati

18) Sassuolo - 4 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 0 euro incassati

18) Cremonese - 4 giocatori in prestito con obbligo di riscatto, 0 euro incassati.