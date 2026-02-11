L'aneddoto di Meluso ai tempi del Napoli: "Mi ero fissato di voler prendere Sesko in attacco"

Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com il dirigente di lungo corso Mauro Meluso ha parlato dei suoi principali colpi in carriera e anche di qualche rimpianto. Queste le sue parole iniziando dai tempi dello Spezia: "Ho qualche rammarico, per esempio Agudelo, che ha scelto poi di andare all’estero. Un altro è Verde, che era un giocatore che aveva delle potenzialità enormi, mi ricordava molto Salah. Infatti, Paratici ci aveva pensato per sostituire Chiesa alla Juventus quando si fece male. Piccoli? Paratici me lo chiese a gennaio. La Juve ne aveva bisogno, ma non glielo diedi. Italiano con Piccoli all’inizio diventava matto. Ogni tanto mi guardava storto, come per dirmi ‘ma chi mi hai portato?’: lui chiedeva alcuni movimenti che Piccoli non aveva, perché era uno molto istintivo. Italiano lo forgiò dal punto di vista tattico e così fece un grande girone di ritorno".

E ancora: "Presi Estevez per pochissimo e gioca ancora in A a Parma. Chabot è stato convocato in nazionale tedesca, Pobega lo portai dal Milan ma solo in prestito, perché Massara, che è un ottimo d.s., non voleva privarsene. Ismajli, oggi al Torino, lo presi per due spiccioli. Provedel addirittura a zero, col 50% sulla rivendita all’Empoli".

Il dirigente ha poi spiegato perché se ne andò dalla società ligure: "La nuova proprietà mi disse che avrebbe voluto usare l’algoritmo. Io risposi che l’algoritmo poteva servire per scremare la ricerca, ma la scelta dei giocatori sarebbe stata mia. Per questo sono stato esonerato con altri due anni di contratto".

Dopo lo Spezia arrivò la chiamata del Napoli: "Fu difficile impormi come ero abituato a fare, ma al presidente De Laurentiis va tutta la mia gratitudine: ho fatto la Champions, ho pranzato con Florentino Perez prima di Real Madrid-Napoli. Sono esperienze indimenticabili. Chi avrei voluto prendere? Mi ero prefissato di prendere Sesko per l’attacco. Mentre con Mazzarri volevamo puntare su Theate, che poi non siamo riusciti a prendere".