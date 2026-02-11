La Superlega non esiste più. L'accordo con la UEFA era l'unica via di uscita per il Real Madrid

La Superlega è ufficialmente un discorso chiuso. Con un comunicato stampa congiunto, la UEFA, la EFC (ex ECA, l’associazione che riunisce i club europei) e il Real Madrid hanno reso noto di aver raggiunto un accordo. Unico club ancora formalmente parte della competizione, il Real ha accettato di rinunciare a una questione che ormai era diventata puramente economica.

Si chiude così anche la vertenza economica che la società di Florentino Perez era pronta a promuovere, con una maxi-richiesta di risarcimento danni alla UEFA. Restano da capire i termini economici dell’accordo trovato tra le parti, che con tutta probabilità porterà il Real a rientrare anche nell’alveo dell’EFC. Nelle prossime ore, è molto probabile che sui media spagnoli più vicini al numero uno del Madrid emergeranno eventuali dettagli economici, anche se non è affatto scontato che vi sia un qualche ritorno dall'operazione, per ora relativa a un accordo per ora soltanto di principio.

Per quel che filtra da Nyon, l’accordo - di cui è ovviamente parte anche A22, la società che ha ereditato la Superlega - non dovrebbe rappresentare altro che una via di uscita offerta al Real Madrid, e da quest’ultimo accettata, per una vicenda da tempo su un binario morto. Altro che risarcimento: per l’UEFA, con questo accordo, il Real sta soltanto salvando la faccia.