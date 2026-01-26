Calciomercato Napoli, l'alchimista Manna a lavoro: una settimana per gli ultimi due acquisti

Il Napoli si è avvicinato alla sessione invernale di calciomercato con la zavorra non trascurabile delle limitazioni e della necessità di ultimare un "mercato a saldo zero", andando di fatto a bilanciare economicamente e in modo esatto acquisti e cessioni. "Avessimo la disponibilità di fare le cose senza fare i conti, come l'alchimista, avremmo sicuramente già fatto qualcosa", ha spiegato recentemente il ds Manna.

I movimenti azzurri sono così partiti con le cessioni di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e di Noa Lang al Galatasaray, cessioni che hanno portato all'arrivo di Giovane dal Verona: operazione a titolo definitivo, con esborso iniziale di 2 milioni e ricchi (e facilmente raggiungibili) premi per arrivare a 20 milioni complessivi.

Parallelamente, il club azzurro ha portato avanti diverse altre trattative che ora sembrano pronte per essere definite. Anche qua, molto probabilmente si partirà da una cessione, con Mathias Olivera che è uno degli indiziati principali col Nottingham Forest sulle sue tracce. Quindi Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino, giocatori recentemente finiti ai margini della rosa. Sistemati questi giocatori, ecco che può esserci l'affondo in entrata: la priorità oggi sembra essere l'esterno a destra, col nome ricorrente di Juanlu Sanchez del Siviglia che piace anche alla Juventus. Un'alternativa allo spagnolo può essere Fortini della Fiorentina. Quindi le eventuali opportunità sull'esterno d'attacco, visto anche il lungo stop a cui andrà incontro David Neres: un'idea intrigante è quella del ritorno dello svincolato Lorenzo Insigne, mentre all'estero c'è il gradimento per Martin Terrier del Bayer Leverkusen.

ACQUISTI

Giovane (A) (Verona) DEF

CESSIONI

Noa Lang (A) (Galatasaray) PRE

Lorenzo Lucca (A) (Nottingham Forest) PRE

Walid Cheddira (A) (Lecce) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato