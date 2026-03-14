Allegri torna sulla corsa Scudetto, Suwarso sul futuro di Fabregas: le top news delle 13

Massimiliano Allegri è tornato a parlare dopo il successo nel derby contro l'Inter che ha almeno in parte riaperto il campionato. In vista del match contro la Lazio di domani sera, il tecnico livornese ha così spiegato: "Non è questione di provare a vincere lo Scudetto. Noi dobbiamo provare a vincere le partite, perché con 60 punti non vai da nessuna parte. L'Inter ha 7 punti di vantaggio, ha dimostrato di essere la migliore e la più forte, poi ci sono squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo vincere altre partite per raggiungere una certa quota. Per entrare nei primi quattro posti bisogna vincere altre cinque partite".

Parole anche per il presidente del Como Mirwan Suwarso, che ha parlato del futuro del tecnico Fabregas: "E' davvero molto importante per noi, ma saremmo degli stupidi a non pensare che un giorno possa andare all'Arsenal, al Barcellona o al Chelsea. Detto questo spero che finché sarà qua ci aiuti a creare un piano di successo anche per chi dovrà sostituirlo. Per me quando se ne andrà, se mai dovesse andarsene, dovrebbe essere lui a scegliere chi prenderà il suo posto".

Chiusura con Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona seguito per il prossimo anno anche da Milan e Juventus: "Io il campionato italiano lo vedo molto competitivo, di solito è combattuto e non vince sempre la stessa squadra. In Champions avete avuto le finali della Juventus, poi quelle dell’Inter, non mi sembra in crisi".