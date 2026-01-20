Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

L'INTER CHIUDE CON JAKIROVIC, LA LAZIO INSISTE PER L'OBBLIGO CON IL BOURNEMOUTH, CHE INSEGUE MANDAS. LANG VERSO IL GALATASARAY, LUCCA VEDE LA PREMIER. STANCIU SALUTA IL GENOA, LA FIORENTINA SALUTA HARRISON E IL TORINO DA' IL BENVENUTO A OBRADOR

L'Inter ha chiuso la trattativa per l'arrivo in nerazzurro del difensore croato Leon Jakirovic, giovane talento classe 2008, che arriverà dalla Dinamo Zagabria. Come svela Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo per 2,5 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore arriverà in Italia questa settimana per svolgere le visite mediche. L'Inter ha così superato la forte concorrenza del Salisburgo: dopo aver visto complicarsi l'operazione Mlacic, il club nerazzurro ha deciso di puntare su un altro giovane difensore croato.

Si è conclusa ieri l'avventura poco fruttuosa di Nicolae Stanciu al Genoa. Il centrocampista rumeno, arrivato a parametro zero dal Damac, ha lasciato poco il segno fra prestazioni che non hanno convinto la società oltre ad un infortunio al bicipite femorale nel mese di ottobre. E in questo mercato di gennaio, la dirigenza rossoblù (oltre a valutare) diversi profili in entrata e in uscita, ha parlato anche con lui.

Solo questione di tempo, ma la storia tra Noa Lang e il Napoli è ai titoli di coda. Infatti, stando alle ultime informazioni riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'esterno d'attacco olandese classe '99 finirà al Galatasaray: il club turco starebbe aspettando solamente il via libera finale dai partenopei per chiudere l'operazione. Ma Noa Lang si separerà dal suo amico e compagno di squadra David Neres per cambiare aria, dopo un feeling mai scattato con Antonio Conte. Il trasferimento avverrà in prestito con diritto di riscatto inferiore ai 30 milioni di euro, stando agli ultimi aggiornamenti forniti. Il Napoli, in attesa di capire come evolverà il mercato tanto in entrata quanto in uscita, ha rinnovato il contratto del terzo portiere Nikita Contini. Questa la nota della società azzurra in merito: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel club azzurro, il 29 dicembre 2023 fa il suo esordio in prima squadra in occasione del match di campionato, al Maradona, contro il Monza. Con il Napoli ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana. Congratulazioni, Nikita!". Intanto Lorenzo Lucca è a un passo dalla cessione al Nottingham Forest. Il Napoli riscatterà nelle prossime ore il cartellino del centravanti che poi si trasferirebbe in Premier League, qualora dovesse arrivare la fumata bianca. Un'operazione da un milione di euro per il prestito, più 35 per il riscatto, cifre molto simili a quanto pagato in totale dal club di De Laurentiis (9 per il prestito, 26 per l'obbligo).

Nuovo rinforzo per la difesa del Torino, che ha annunciato l'arrivo di Rafel Obrador dal Benfica: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sport Lisboa e Benfica, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera.

Il Cruzeiro ha detto no al Como per Kaiki Bruno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club brasiliano ha rifiutato l'offerta che era stata avanzata dai lariani per prelevare a titolo definitivo il terzino sinistro classe 2003, che ha un contratto valido fino al 31 dicembre 2027. In carriera vanta 98 presenze e 2 gol proprio con la squadra carioca, l'unica in cui ha militato.

Il Bournemouth continua a pescare in Italia e sta pressando la Lazio per avere Christos Mandas: il portiere della Lazio ha già detto sì alla proposta del club inglese, un accordo raggiunto ieri secondo quanto da noi raccolto, adesso serve trovare una quadra da club. Allo stato attuale l'offerta complessiva delle Cherries è da 22 milioni tra prestito oneroso superiore ai 2 milioni per sei mesi e diritto di riscatto a 20: la Lazio non dà il via libera senza però un obbligo, visto che deve mettere a bilancio la plusvalenza per i noti motivi legati all'indice di liquidità. Le prossime ore saranno decisive soprattutto per capire se il club inglese alzerà ulteriormente l'offerta per provare a convincere Lotito.

Jack Harrison aveva fatto il suo arrivo al Viola Park già nella giornata di venerdì, ma solamente adesso - anche e soprattutto a causa del grave lutto che ha colpito qualche ora dopo la Fiorentina, costretta a piangere la morte del presidente Commisso - è arrivato l'annuncio ufficiale del suo trasferimento dal Leeds. "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C. Harrison, nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, il 20 novembre 1996, è cresciuto nel Settore Giovanile del Manchester United e, nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Leeds, anche le maglie del Middlesbrough, del New York City FC e dell’ Everton. Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist. Harrison indosserà la maglia numero 17", si legge sul comunicato ufficiale.

PAQUETA' AL FLAMENGO PUO' ANCORA CONCRETIZZARSI. IL TOTTENHAM RIFLETTE SULLA POSIZIONE DI FRANK, IL LIONE DA' IL BENVENUTO A NARTEY MENTRE IL MANCHESTER CITY SI CONFERMA PAPERONE: CONTRATTO DA 18 MILIONI A GUHEI

Il nome di Lucas Paquetà continua a circolare con insistenza nei radar del Flamengo, deciso a riportare a casa uno dei suoi talenti cresciuti nel vivaio. Il centrocampista del West Ham resta infatti un obiettivo concreto del club di Rio, anche se al momento la trattativa non ha registrato passi in avanti. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, negli ultimi giorni non ci sarebbero stati nuovi contatti tra i due club: l’ultimo confronto risale alla scorsa settimana. Paquetà, dal canto suo, spinge per un ritorno in Brasile per motivi personali e guarda con favore alla possibilità di vestire di nuovo il rossonero. Il brasiliano non ha preso parte alla vittoria degli Hammers contro il Tottenham sabato scorso, ma l’assenza non sarebbe legata a questioni di mercato: il giocatore è rimasto fuori per un lieve problema fisico.

Il mercato invernale dell’Olympique Lione continua a regalare rinforzi a Paulo Fonseca. Dopo l’operazione Endrick, il club francese piazza il secondo innesto della sessione assicurandosi Noah Nartey, centrocampista danese classe 2004, seguito da tempo dallo staff di reclutamento dell’OL. Il giocatore arriva dal Brøndby, società con cui il Lione aveva già provato a imbastire la trattativa la scorsa estate senza successo. Questa volta, invece, l’accordo è stato trovato sulla base di circa 7,5-8 milioni di euro, con bonus che possono portare l’operazione oltre i 10 milioni e una percentuale sulla futura rivendita. Nartey ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Il mercato invernale del Nantes continua a muoversi con decisione. Dopo gli arrivi di Deiver Machado, Rémy Cabella e Ibrahima Sissoko, i Canaries hanno ufficializzato anche l’ingaggio di Ali Youssif Ibrahim Almusrati, difensore centrale libico di 24 anni. Reduce da una stagione da protagonista con il Club Africain, attualmente secondo nel campionato tunisino, Almusrati arriva in Francia forte di un’esperienza importante maturata anche con la fascia da capitano al braccio. Con 22 presenze nella nazionale libica, il nuovo acquisto gialloverde porta in dote solidità, leadership e una struttura fisica imponente: alto 1,88, è considerato un profilo affidabile per rinforzare il reparto arretrato.

Il Manchester City accende il mercato di gennaio con un’operazione di grande peso in difesa. I campioni d’Inghilterra hanno ufficializzato l’arrivo di Marc Guéhi, centrale della nazionale inglese prelevato dal Crystal Palace e legato ai Citizens con un contratto fino all’estate del 2031. Un innesto importante per la squadra di Pep Guardiola, che dopo l’acquisto di Antoine Semenyo continua a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. L’operazione è stata chiusa per 20 milioni di sterline più 3 di bonus, mentre il difensore percepirà uno stipendio che, tra parte fissa e premi, potrà arrivare fino a 18 milioni di euro lordi annui.

Nonostante la pesante sconfitta interna per 2-1 contro il West Ham, Thomas Frank dovrebbe restare alla guida del Tottenham anche nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund di domani sera. Il tecnico danese, sotto crescente pressione, terrà regolarmente la conferenza stampa. La partita contro gli Hammers ha raggiunto momenti di vera e propria tensione: all’esterno dello stadio, alcuni tifosi sono arrivati a scontrarsi tra loro, mentre un video sui social mostra un sostenitore che affronta la co-proprietaria Vivienne Lewis per esprimere il proprio malumore sull’allenatore. In campo, Frank è stato fischiato sonoramente e il pubblico ha intonato il classico coro: "Verrai cacciato domani mattina".