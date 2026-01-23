Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 gennaio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 gennaio
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00
Daniel Uccellieri
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, TUTTO SU EN-NESYRI: OTTOLINI INCONTRA IL FENERBAHCE. NOA LANG E LORENZO LUCCA SALUTANO NAPOLI, FUMATA BIANCA PER GIOVANE. E RRAHMANI È PRONTO A RINNOVARE. DZEKO LASCIA LA FIORENTINA E LA SERIE A: È IL NUOVO NUMERO 10 DELLO SCHALKE 04. RICHARDSON AL COPENAGHEN, SOHM PASSA AL BOLOGNA. CHEDDIRA LASCIA IL SASSUOLO A METÀ STAGIONE E SI ACCASA AL LECCE. COMO, RISCATTATO POSCH DAL BOLOGNA E GIRATO IN PRESTITO AL MAINZ

La Juventus è alla ricerca di un nuovo interprete per il proprio reparto offensivo, come confermato anche dal dirigente Chiellini prima della partita di Champions League sono in corso seri ragionamenti in società bianconera per regalare un nuovo centravanti al tecnico Luciano Spalletti. E se nelle scorse ore il grande obiettivo della Juventus per l'attacco sembrava essere Mateta del Crystal Palace, da un paio di giorni almeno il focus della dirigenza bianconera si è stretto attorno alla figura di Youssef En-Nesyri (28 anni), centravanti marocchino classe 1997 che gioca attualmente in Turchia, con il Fenerbahce, e che non figura in distinta quest'oggi per la partita di Europa League che attende il team di Istanbul contro l'Aston Villa. A Istanbul nelle scorse ore è atterrato Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, per provare a chiudere la trattativa. E, secondo quanto riferito da Sky Sport, nella mattinata è in programma un incontro in via diretta tra il dirigente della Juve e i rappresentanti del Fener. Considerando che c'è già una base di accordo con il calciatore, in casa bianconera si respira una moderata fiducia a proposito della possibilità di raggiungere l'intesa pure tra club. La proposta della Juventus al Fenerbahce per rilevare En-Nesyri è quella di un prestito oneroso, da 1 milione di euro, con diritto di riscatto a 19 e uno stipendio da 4 milioni di euro lordi da qui a fine stagione che sarebbe coperto interamente dalla Juve.

Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore, il trasferimento di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray era oramai solo questione di dettagli. Dettagli che sono stati definiti nelle scorse ore, col giocatore olandese che si trasferirà in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che potrebbe toccare i 30 milioni di euro. Lo stesso Lang ha già trovato l'accordo col club di Istanbul e ieri sera è partito per Turchia, come racconta Sky Sport. Non solo Lang però, visto che anche Lorenzo Lucca ha lasciato il Napoli per volare in Inghilterra dove sosterrà le visite mediche nella giornata di oggi prima di firmare il suo nuovo contratto col Nottingham Forest. Il club di Premier League, nelle scorse ore, aveva trovato tutti gli accordi del caso sia col giocatore che con il Napoli che dalla sua cessione incasserà subito 2 milioni di euro per il prestito più eventuali altri 35 tramite il diritto di riscatto.

Il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa per l'arrivo di Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Sarà lui l'acquisto per sostituire Lorenzo Lucca, destinato al Nottingham Forest per 2 milioni più 35 di bonus, con la possibilità di essere anche il supplente per Noa Lang, oramai ceduto al Galatasaray per circa 3 milioni di euro più 27 di bonus. Le cifre? Sarà un trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni di euro, più bonus per arrivare fino a 20. Un blitz che ha anticipato le avversarie, in particolare una Lazio che aveva mostrato interesse soprattutto dopo che la Roma aveva deciso di puntare su Robinio Vaz dell'Olympique Marsiglia e Donyell Malen dell'Aston Villa.

Amir Rrahmani rimarrà al Napoli ben oltre l'attuale scadenza dettata al 30 giugno del 2027. Il difensore, pur avendo un altro anno di opzione, rinnoverà con gli azzurri fino al 30 giugno del 2028, ma con un'opzione per allungare ulteriormente il contratto di 12 mesi, quindi fino al 2029, quando avrà 35 anni. Si tratterà quindi di un prolungamento a vita per il difensore centrale, uno dei pilastri della retroguardia di Antonio Conte. Il rinnovo arriverà fra marzo e aprile, dopo che una bozza d'intesa è già stata sigillata negli scorsi mesi. Nel corso delle ultime settimane si era vociferato anche di un interessamento di Fenerbahce e Besiktas, pronte a offrire un contratto molto importante. E l'ingaggio? Rrahmani percepirà circa 4 milioni di euro all'anno. Uno stipendio da big per confermarlo ed evitare che qualche club estero possa cercare di tentarlo nei prossimi mesi. Il kosovaro nel corso della prima parte della stagione è stato fermo per qualche settimana a causa di un infortunio muscolare al bicipite. Però nelle tre competizioni - cioè Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League - ha già raccolto 19 gettoni di presenza, confermandosi uno dei pilastri della difesa. 1650 minuti con un gol segnato contro la Lazio.

Edin Dzeko lascia la Serie A e la Fiorentina: "Il primatista di presenze della nazionale bosniaca, reduce dall’ultima esperienza in Serie A con la Fiorentina e tra i marcatori più prolifici della sua generazione, è un nuovo giocatore dello Schalke 04 - si legge sul sito ufficiale del club tedesco - . All'età di 39 anni, l'attaccante vestirà la maglia numero 10 del club di Gelsenkirchen".

Il Copenaghen ha ufficializzato da poco l'acquisto di Amir Richardson dalla Fiorentina. Come si legge dal comunicato ufficiale, l'operazione si conclude con la formula del prestito e ci sarà anche un diritto di riscatto.

Rinforzo in mediana per il Bologna, che si è assicurato almeno fino a fine stagione le prestazioni di Simon Sohm. Lo svizzero arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, dopo che Giovanni Fabbian si è trasferito in maglia viola sempre a titolo temporaneo ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Di seguito il comunicato dei rossoblù sul centrocampista classe 2001: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva".

Adesso è ufficiale, Walid Cheddira lascia il Sassuolo a metà della stagione e si accasa in un'altra squadra di Serie A, dopo aver fatto solo formalmente rientro al Napoli: il marocchino è un nuovo attaccante del Lecce.

La notizia era nell'aria. Ora è arrivata anche l'ufficialità. Il Como ha riscattato dal Bologna Stefan Posch acquistandolo a titolo definitivo. Nel contempo, il calciatore è stato ceduto con la formula del prestito al Mainz fino al termine della stagione. Questa la nota del club lombardo: "Il Como 1907 conferma che, a seguito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo. Posch, che ha militato nel Como in questa stagione, passerà in prestito all'1. FSV Mainz 05 fino al termine della stagione. Il club augura a Stefan ogni successo per il resto della stagione".

CASEMIRO SALUTA OLD TRAFFORD A FINE STAGIONE: "PORTERÒ IL MAN UNITED CON ME PER SEMPRE". RAFA SILVA È TORNATO AL BENFICA, UN ANNO E MEZZO DOPO. COLPO RENNES, I BRETONI SI SONO ASSICURATI IL POLACCO SZYMANSKI DAL FENERBAHÇE

Il Manchester United ha reso noto con un comunicato ufficiale che il suo centrocampista Casemiro lascerà la squadra al termine della stagione, alla scadenza naturale del contratto. Il brasiliano, 33 anni, era arrivato a Old Trafford nell'estate del 2022 col club che ha sborsato oltre 70 milioni per strapparlo al Real Madrid, col quale aveva vinto e rivinto tutto. Esperienza non altrettanto fortunata in Inghilterra, con i red devils mai realmente competitivi in Premier League. In bacheca per lui una Coppa di Lega nel 2023 e una FA Cup nel 2024, entrambe con Erik ten Hag in panchina. Casemiro ha affidato al sito ufficiale del club le sue parole di commiato: "Porterò il Manchester United con me per tutta la vita. Fin dal primo giorno in cui ho messo piede in questo splendido stadio, ho sentito la passione dell'Old Trafford e l'amore che ora condivido con i nostri tifosi per questo club speciale. Non è il momento di dire addio; ci sono molti altri ricordi da creare nei prossimi quattro mesi. Abbiamo ancora molto per cui lottare insieme; la mia completa attenzione, come sempre, resterà rivolta a dare il massimo per aiutare il nostro club ad avere successo". Il Manchester United fa sapere che verrà riconosciuto il giusto contributo al giocatore nell'ultima partita casalinga della stagione, contro il Nottingham Forest.

Rafa Silva è tornato al Benfica. L'attaccante, 32 anni, lascia dopo un anno e mezzo il Besiktas col quale ha realizzato 23 reti in 65 partite. Accordo fino al 2028, maglia numero 27. Il club portoghese si è accordato per un costo di cartellino di 5 milioni, più bonus fino a 1.5 milioni. "La storia continua" è la frase d'apertura del video che annuncia il ritorno del giocatore, che ha vestito la maglia del Benfica per 8 stagioni. "Fondamentalmente, sono sempre lo stesso. Mi mancava casa, volevo tornare a casa. Qualche giorno fa si è presentata l'occasione perché ciò accadesse, ed è quello che è successo. E sono molto grato di essere qui e di essere tornato" ha dichiarato Rafa al canale ufficiale del club. Con le aguias, Rafa Silva ha raccolto 326 presenze, segnando 94 reti. Nel palmarès in maglia rossa vi sono 3 campionati portoghesi, una coppa nazionale e 2 supercoppe.

Sebastian Szymanski è un nuovo giocatore del Rennes, ora c'è anche l'annuncio ufficiale del club bretone. Il trequartista polacco si trasferisce a titolo definitivo dal Fenerbahçe e ha firmato col nuovo club un contratto fino al 2029.

