Calhanoglu: "I problemi fisici hanno influenzato il mio morale. L'Inter mi ha aiutato"

Turchia in finale dei playoff per andare ai Mondiali e abbiamo le parole di Hakan Calhanoglu, che ha giocato titolare la partita contro la Romania, uscendo al 90':

"È passato un mese e mezzo dal mio infortunio. È durato un mese e mezzo. Mentalmente, il mio morale era un po' basso. I problemi fisici consecutivi hanno influenzato il mio stato psicologico, ma ho cercato di non mollare. Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore. Sono tornato, e poi mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L'Inter mi ha aiutato in questo senso, mister Chivu mi ha aiutato molto, lo ringrazio".

Sulla finale dei playoff da giocare

Tutti cercano di fare il proprio dovere in campo. Siamo una squadra giovane, competitiva e dinamica. Ora non resta che la finale. Se Dio vuole, ci concederà il successo. Questa squadra ha molto carattere. Sia la Slovacchia che il Kosovo sono avversari ostici. Se dovessi sceglierne uno, sarebbe ingiusto nei confronti dell'altro. Ci riposeremo e ci prepareremo al meglio. Chiunque venga, dobbiamo concentrarci sulla nostra partita".