Turchia in finale playoff per andare ai Mondiali, battuta la Romania. Due "italiani" in campo

La Turchia è la prima finalista dei playoff europei per andare ai Mondiali. Superata di misura la Romania, a Istanbul finisce 1-0 con rete decisiva di Ferdi Kadioglu al 53'. Due i giocatori di Serie A impegnati in questa sfida: Calhanoglu e Yildiz hanno giocato titolari per la Turchia, con lo juventino in campo per 90' e l'interista sostituito solo nei minuti di recupero.

Tra la Turchia e i Mondiali, da cui manca dal 2002, rimane l'ultimo ostacolo che uscirà questa sera dalla sfida fra Slovacchia e Kosovo. La selezione di Montella, a causa del regolamento ridicolo per questi playoff, sarà costretta a giocare la sua partita in trasferta a seguito del sorteggio sfavorevole. Si giocherà martedì 31.