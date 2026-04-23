TMW Calhanoglu resta all'Inter, ma nessuna richiesta di rinnovo. La palla a Marotta...

Hakan Calhanoglu vivrà un'estate molto diversa dalla scorsa. Una decina di mesi fa, di questi tempi, cominciava a montare un caso che poi sarebbe definitivamente deflagrato il 25 giugno dopo l'eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club. Un caso portato avanti anche a colpi di comunicati che alla fine, a conti fatti, s'è concluso con un nulla di fatto. Senza l'offerta giusta. Oggi invece lo scenario è completamente mutato e il centrocampista turco ha idee molto chiare sul suo futuro: dopo il Mondiale in Nord America tornerà a Milano per proseguire l'avventura nerazzurra in virtù di un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Calhanoglu martedì sera con due gol e un assist è stato determinante per la rimonta dell'Inter contro il Como e in quella occasione non ha mancato di ribadire il suo amore per i colori nerazzurri: "Il nostro obiettivo sono questi due trofei, siamo contenti di essere in finale e vogliamo chiudere il campionato il prima possibile", ha dichiarato dopo il match il calciatore classe '94. Passato dal Milan all'Inter a parametro zero nell'estate 2021, Calhanoglu ha un altro anno di contratto coi nerazzurri a 6.5 milioni di euro netti. In questa stagione con dodici gol e sette assist sta confermando una volta di più di essere uno dei migliori centrocampisti del campionato e la prossima estate - a differenza di quanto accaduto lo scorso luglio - non proverà a forzare la mano per giocare a Istanbul, per trasferirsi al Galatasaray.

Per Calhanoglu il trasferimento nella lega turca sarà eventualmente una possibilità nel 2027, una volta scaduto il suo attuale contratto con l'Inter. Così come una possibilità può essere il rinnovo dell'attuale accordo, una ipotesi di cui le parti in causa non hanno ancora discusso. La decisione spetta alla società, al presidente Giuseppe Marotta. Dieci mesi fa di questi tempi il suo addio sembrava scontato, oggi invece Calhanoglu è più che mai al centro dell'universo nerazzurro. Cosa farà l'Inter?