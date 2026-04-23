Calhanoglu pronto al rinnovo. La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Inter, resto"

Hakan Calhanoglu è pronto a restare ancora all'Inter. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi e apre la sua prima pagina odierna con la notizia del rinnovo di contratto del turco con il club nerazzurro: "Inter, resto. Calhanoglu pronto al rinnovo - titola il quotidiano a centro pagina -. Hakan adesso è diventato incedibile, vuole allungare il contratto. Decisivo il pressing di Chivu". L'attuale contratto del regista è in scadenza nel 2027: il prolungamento metterebbe fine alle voci di mercato che rimbalzano dalla scorsa estate.

Nel taglio alto di parla invece delle possibili mosse in entrata di Juventus e Milan. I bianconeri accelerano per provare a strappare Alisson al Liverpool ("Juve, sprint Alisson. Il portiere sempre più vicino al sì"), mentre i rossoneri puntano il mirino su Leon Goretzka per rinforzare il centrocampo ("Milan, mossa Goretzka. Un triennale per il tedesco").

Di spalla trova spazio il successo della Lazio a Bergamo contro l'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconcelesti esultano dopo la vittoria ai calci di rigore e sfideranno l'Inter nella finalissima del 13 maggio all'Olimpico di Roma: "Motta para quattro rigori, la Lazio in finale. Rabbia Atalanta - si legge -. Percassi: 'Regolare il gol di Ederson, arbitraggio pessimo'. Coppa Italia: con i nerazzurri a Roma il 13 maggio".