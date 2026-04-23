Inter, Calhanoglu non si muove fino al 2027: lui vorrebbe il rinnovo a una condizione

Come si può fare a meno di questo Hakan Calhanoglu? L'Inter non intende scoprirlo, specialmente dopo la doppietta e l'assist forgiati ai danni del Como, a seguito di una prestazione scintillante e da top player assoluto che ha portato Chivu in finale di Coppa Italia. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, i vertici del club nerazzurro vorrebbero siglare un rinnovo di contratto che superi così la scadenza attuale del 2027.

Uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe, oltre a due finali di Champions League con il regista turco in mezzo. La trasformazione voluta da Simone Inzaghi ai tempi del suo cambio di sponda, dal Milan all'Inter, ha fatto le fortune del club. Mentre questa stagione, sotto la guida di Cristian Chivu, ha toccato vette epiche: 12 gol e 7 assist nelle 30 presenze ufficiali tra tutte le competizioni. Un bottino prezioso che ha catapultato Calhanoglu nel cerchio ristretto di giocatori insostituibili.

E pensare che la scorsa estate, nel bel mezzo del Mondiale per Club, Chivu portò a termine un'opera diplomatica per riportare il sereno tra capitan Lautaro Martinez e proprio l'ex Milan. Dopo una serie di dichiarazioni forti del leader argentino a proposito della volontà di alcuni di rimanere o meno all'Inter. Tutto chiarito, il tecnico romeno vorrebbe trattenere Calha, mentre ora la dirigenza di viale della Liberazione spinge per firmare il prolungamento.

Da parte del giocatore di 32 anni ci sarebbe stata questa propensione, tuttavia con un ritocco al rialzo o pari all'ingaggio attuale (6,5 milioni a stagione). Nulla da fare, ora si andrà avanti insieme fino alla scadenza. E chissà se ci saranno dei colpi di scena sul suo futuro. Magari con cifre più basse.