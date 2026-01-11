Cambiaghi gol ed espulsione in Como-Bologna, Italiano: "Poteva evitare, ci ho parlato"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN dopo l’1-1 sul campo del Como: “I segnali positivi erano arrivati già da una prestazione diversa con Inter e Atalanta, oggi abbiamo avuto conferme. Non dobbiamo mai rimanere in inferiorità numerica, con il Como sennò finisci a fare solo fase difensiva. E nonostante tutto stavamo per portarla a casa, Baturina ha fatto un eurogol. Abbiamo provato a essere diversi dal solito, ricompattandoci e mettendoci a cinque dietro. Per lunghi tratti è tornato il Bologna, abbiamo ribattuto colpo su colpo contro chi non ha mai perso qui. Noi stavamo per batterli, dispiace per i due punti ma in gran parte ci siamo ritrovati”.

Cambiaghi gol ed espulsione.

“Nico poteva evitare, ci siamo incrociati e ne abbiamo parlato. Non doveva accadere, mi auguro non capiti più perché si mettono in difficoltà i compagni”.

Da parte di Heggem e Vitik prova non banale.

“Devono crescere anche loro, soprattutto quando abbiamo la palla e c’è da partire da dietro. Sono ragazzi applicati e con margini, soprattutto Vitik che è un 2003 e non sembra. Tornando a lavorare, con entusiasmo e fiducia, sono sicuro che cresceremo”.