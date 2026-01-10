Bologna, Italiano sul rosso: "Non si doveva dare la possibilità all'arbitro di interpretarlo"

“Segnali molto positivi, ho avuto delle conferme importanti”. Nonostante il pareggio beffa raccolto dal Como al 94esimo, guarda al bicchiere mezzo pieno il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni ufficiali del club rossoblù: “Non dovevamo mai rimanere in inferiorità numerica, ciononostante stavamo riuscendo comunque a portarla a casa con compattezza, a 5 dietro negli ultimi minuti, con attenzione e voglia. Peccato per i due punti lasciati così, ma il Bologna che conosciamo sta tornando”

Sull’espulsione di Cambiaghi, per una gomitata rifilata ai danni di Van Der Brempt, Italiano ha poi commentato: “ Non bisogna mai dare modo agli arbitri di interpretare certe situazioni: Cambiaghi lo sa, si è scusato, non si deve mettere in difficoltà così la squadra”.