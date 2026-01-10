Italiano: "Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti, ma a Como ho visto segnali di risveglio"

Mister Vincenzo Italiano, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio col Como per 1-1 in inferiorità numerica, ha analizzato così la prestazione del suo Bologna nel ventesimo turno di Serie A:

"In gran parte siamo tornati, per lunghi tratti della partita ho rivisto di nuovo l'attenzione e la qualità con la palla al piede. Qualche segnale era già arrivato con l'Atalanta, oggi c'è stata una conferma. Non dobbiamo commettere però l'errore di restare in inferiorità numerica, peraltro contro una squadra che sa palleggiare come il Como. Alla fine l'eurogol di Baturina non ci ha permesso di vincere, ma sono arrivati dei segnali di risveglio da parte della mia squadra. Ora continuiamo a lavorare, sono convinto che possiamo tornare il Bologna di un mese fa".

Sul calo dell'ultimo periodo: "Se devo dire qualcosa, io penso che ci fossimo imborghesiti. La squadra fisicamente sta bene. Abbiamo affrontato Juve, Napoli, Inter e Atalanta, le quattro squadre che oggi stanno molto bene, e non penso che tutte le volte che non fai risultato sia necessario trovare la causa o il perché. Dopo la finale di Supercoppa ci siamo un po' imborghesiti, ma ora che siamo attenti e concentrati posso dire che siamo tornati. Passata questa mini-crisi, passato questo black out, mi auguro che questa partita ci faccia tornare quelli di un mese fa. Stavamo andando forte, dobbiamo tornare a farlo".