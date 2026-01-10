Live TMW Bologna, Italiano: "Eurogol di Baturina, noi ci eravamo imborghesiti. Rowe? Deve fare di più"

17.23 - Il Bologna butta via tre punti, nonostante la mezz'ora trascorsa in 10 contro 11 per l'1-1 incassato dal Como nel finale al Sinigaglia. A breve il commento di Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, in conferenza stampa.

Peccato per il pareggio all'ultimo minuto...

"Noi siamo venuti qua a cercare risposte e conferme, per venire fuori da un periodo non bello. Soprattutto era un atteggiamento che avevamo smarrito. Fisicamente per me ci siamo, mentalmente però non possiamo essere spariti. Oggi rimani in 10 contro un Como che sa già palleggiare bene in parità numerica, noi ci siamo adattati. Poi è arrivato l'eurogol di Baturina, la mette all'incrocio... Cambiaghi? Non bisogna dare modo all'arbitro di interpretare in modo sbagliato la situazione. Non lo deve fare. Dispiace, ci stava dando una grande mano ma sono sicuro che capirà che ha sbagliato".

Cosa è successo nel finale tra lei e Fabregas? Partita tesa per tutta la durata...

"Sono andato a cercarlo a fine partita per abbracciarlo. Ho grande stima per lui. Ci si stringe la mano e ci si scambia opinioni e idee".

Avete messo in difficoltà il Como...

"Quando passi momenti negativi, non devi minare le tue certezze. Abbiamo chiuso tempo e spazio ad una squadra come il Como, con velocità e aggressività, ma anche attenzione. Quel periodo è solo questione di testa. A livello fisico ci siamo, a livello di prestazioni anche. Era un problema di testa, ci eravamo imborghesiti dopo la Supercoppa. Alle volte non fanno bene queste cose".

Come sta Lucumi?

"Problema a livello muscolare, mi auguro non sia nulla di grave. Lo perderemo, mi auguro per poco tempo.

TMW - Ha dato un pugno alla panchina però...

"Per frustrazione, rabbia, dispiacere per quello che è accaduto".

Orsolini cos'ha? Un giudizio su Rowe?

"Orsolini non sta attraversando un grande momento, cerchiamo di mandare in campo però chi ha più energia e intraprendenza. Rowe? Deve fare di più, giocando destra forse limitato, però col Norwich ha fatto un campionato lì. Ci deve dare spunto, dribbling, qualche gol alla Baturina. Poi cercavamo la carta Orsolini da subentrato, l'anno scorso ha tolto le castagne dal fuoco tante volte".

Un parere su Freuler invece...

"Freuler è il cervello di questa squadra, ma quando si spegne è dura. Un grande uomo, un leader, conosce il gioco del calcio, mette a posto tante situazioni e a noi è mancato tantissimo. Recuperato, già un grande segnale. L'avevo visto con l'Atalanta. Ci auguriamo di tornare il Bologna di un mese fa comunque".

17.37 - Finisce conferenza stampa.