Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Bologna, Italiano: "Eurogol di Baturina, noi ci eravamo imborghesiti. Rowe? Deve fare di più"

Bologna, Italiano: "Eurogol di Baturina, noi ci eravamo imborghesiti. Rowe? Deve fare di più"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:38Serie A
Yvonne Alessandro
fonte dall'inviata al Sinigaglia

17.23 - Il Bologna butta via tre punti, nonostante la mezz'ora trascorsa in 10 contro 11 per l'1-1 incassato dal Como nel finale al Sinigaglia. A breve il commento di Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, in conferenza stampa.

Peccato per il pareggio all'ultimo minuto...
"Noi siamo venuti qua a cercare risposte e conferme, per venire fuori da un periodo non bello. Soprattutto era un atteggiamento che avevamo smarrito. Fisicamente per me ci siamo, mentalmente però non possiamo essere spariti. Oggi rimani in 10 contro un Como che sa già palleggiare bene in parità numerica, noi ci siamo adattati. Poi è arrivato l'eurogol di Baturina, la mette all'incrocio... Cambiaghi? Non bisogna dare modo all'arbitro di interpretare in modo sbagliato la situazione. Non lo deve fare. Dispiace, ci stava dando una grande mano ma sono sicuro che capirà che ha sbagliato".

Cosa è successo nel finale tra lei e Fabregas? Partita tesa per tutta la durata...
"Sono andato a cercarlo a fine partita per abbracciarlo. Ho grande stima per lui. Ci si stringe la mano e ci si scambia opinioni e idee".

Avete messo in difficoltà il Como...
"Quando passi momenti negativi, non devi minare le tue certezze. Abbiamo chiuso tempo e spazio ad una squadra come il Como, con velocità e aggressività, ma anche attenzione. Quel periodo è solo questione di testa. A livello fisico ci siamo, a livello di prestazioni anche. Era un problema di testa, ci eravamo imborghesiti dopo la Supercoppa. Alle volte non fanno bene queste cose".

Come sta Lucumi?
"Problema a livello muscolare, mi auguro non sia nulla di grave. Lo perderemo, mi auguro per poco tempo.

TMW - Ha dato un pugno alla panchina però...
"Per frustrazione, rabbia, dispiacere per quello che è accaduto".

Orsolini cos'ha? Un giudizio su Rowe?
"Orsolini non sta attraversando un grande momento, cerchiamo di mandare in campo però chi ha più energia e intraprendenza. Rowe? Deve fare di più, giocando destra forse limitato, però col Norwich ha fatto un campionato lì. Ci deve dare spunto, dribbling, qualche gol alla Baturina. Poi cercavamo la carta Orsolini da subentrato, l'anno scorso ha tolto le castagne dal fuoco tante volte".

Un parere su Freuler invece...
"Freuler è il cervello di questa squadra, ma quando si spegne è dura. Un grande uomo, un leader, conosce il gioco del calcio, mette a posto tante situazioni e a noi è mancato tantissimo. Recuperato, già un grande segnale. L'avevo visto con l'Atalanta. Ci auguriamo di tornare il Bologna di un mese fa comunque".

17.37 - Finisce conferenza stampa.

Articoli correlati
Italiano: "Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti, ma a Como ho visto segnali di... Italiano: "Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti, ma a Como ho visto segnali di risveglio"
Fabregas e lo zero con Italiano, ma per sua fortuna non si gioca al Dall'Ara Fabregas e lo zero con Italiano, ma per sua fortuna non si gioca al Dall'Ara
Bologna, blackout senza fine: rossoblù ancora senza luce, l’Atalanta gela il Dall’Ara... Bologna, blackout senza fine: rossoblù ancora senza luce, l’Atalanta gela il Dall’Ara
Altre notizie Serie A
Como, Fabregas: "Contento per Baturina. Rodriguez varrà 80 milioni solo quando..."... Live TMWComo, Fabregas: "Contento per Baturina. Rodriguez varrà 80 milioni solo quando..."
Finalmente Baturina. Il croato fa capire perché il Como ha investito 25 milioni per... Finalmente Baturina. Il croato fa capire perché il Como ha investito 25 milioni per il suo cartellino
Fiorentina, anche Kouame in uscita: per l'ivoriano si è fatta avanti la Sampdoria... TMWFiorentina, anche Kouame in uscita: per l'ivoriano si è fatta avanti la Sampdoria
Italiano: "Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti, ma a Como ho visto segnali di... Italiano: "Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti, ma a Como ho visto segnali di risveglio"
Bologna, Italiano: "Eurogol di Baturina, noi ci eravamo imborghesiti. Rowe? Deve... Live TMWBologna, Italiano: "Eurogol di Baturina, noi ci eravamo imborghesiti. Rowe? Deve fare di più"
Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David Probabili formazioniSerie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Pisa, Scuffet: "Un punto che ci teniamo stretti, questo è un bel gruppo" Live TMWPisa, Scuffet: "Un punto che ci teniamo stretti, questo è un bel gruppo"
Roma, Massara conferma: "Raspadori trattativa viva, si deciderà tutto domani" Roma, Massara conferma: "Raspadori trattativa viva, si deciderà tutto domani"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Allegri senza Modric, Solomon verso l'esordio dal 1'
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Palladino conferma Krstovic, Baroni in emergenza
4 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.1 Roma, Massara conferma: "Raspadori trattativa viva, si deciderà tutto domani"
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Como resta sesto, Bologna a un punto dall'Atalanta
Immagine top news n.3 Brutte notizie per Conte: provino negativo per Neres, salterà Inter-Napoli
Immagine top news n.4 Inter, Chivu sul caos arbitri: "Ci siamo allenati anche ad accettare l'ingiustizia"
Immagine top news n.5 Balotelli: "Serie A addio. Se non ci fosse stato Vieira oggi sarei ancora al Genoa"
Immagine top news n.6 Un altro mondo: il Manchester City in 12 mesi ha speso circa 500 milioni per gli acquisti
Immagine top news n.7 Kenneth Taylor è il solo il terzo affare tra Ajax e Lazio in oltre 125 anni di storia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Fabregas: "Contento per Baturina. Rodriguez varrà 80 milioni solo quando..."
Immagine news Serie A n.2 Finalmente Baturina. Il croato fa capire perché il Como ha investito 25 milioni per il suo cartellino
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, anche Kouame in uscita: per l'ivoriano si è fatta avanti la Sampdoria
Immagine news Serie A n.4 Italiano: "Dopo la Supercoppa ci siamo imborghesiti, ma a Como ho visto segnali di risveglio"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Italiano: "Eurogol di Baturina, noi ci eravamo imborghesiti. Rowe? Deve fare di più"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Vivarini: "La classifica parla chiaro. Ma abbiamo fatto la partita giusta"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Domani un nuovo inizio. Modena costruita per l'alta classifica"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Catanzaro 2-0, le pagelle: Monterisi e Ghedjemis decisivi, male Frosinini
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "E' mancata la prestazione. Non si possono approcciare le partite così"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana-Venezia 1-3, le pagelle: Yeboah imprendibile, Girma tiene a galla i granata
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "L'aria è cambiata. Sono fiducioso. Mercato? Mantova più importante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, arriva dal Montevideo Wanderers il centrocampista Guillermo Wagner
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Cuppone rischia di saltare: la Virtus Entella rilancia con una nuova offerta
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, arriva in difesa lo svincolato Gianmarco Ingrosso: accordo fino a giugno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 21ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti il Vicenza. Trapani sotto
Immagine news Serie C n.6 Juventus Next Gen, sirene dalla serie B per Augusto Owusu
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile. Che al 'Viola Park' va ko contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)