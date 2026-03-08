Juventus, Cambiaso: "Ora due partite prima della sosta: vogliamo ottenere il massimo"

Dopo un primo tempo combattuto, terminato 0-0, la Juventus si sblocca nella ripresa con il gol di Cambiaso e travolge il Pisa 4-0, tornando a vincere dopo 4 partite rimasta a secco. Per parlare del successo proprio l’esterno bianconero ha parlato nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole: “Nel primo tempo giravamo la palla lentamente e non trovavamo spazi contro un avversario chiuso. Nell’intervallo ci siamo detto questo e di essere più aggressivi e nella ripresa è andata decisamente meglio”.

Un ritorno alla vittoria importante per il morale dopo un periodo difficile.

“Sì, è un successo importantissimo, adesso mancano due partite prima dell’ultima sosta. Dobbiamo prepararle al meglio ed ottenere il massimo dei punti”.

Importante anche il gol.

“Sono molto contento di aver sbloccato la partita. In queste partite l’importante è sbloccarla poi viene tutto di conseguenza, e io sono contento di aver aiutato la squadra. Adesso entriamo nella bagarre piena. Ogni partita sarà importante e noi dobbiamo continuare a stare sul pezzo e a lavorare sodo”.