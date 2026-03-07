Assist di Yildiz e incornata di Cambiaso: si sblocca il risultato di Juve-Pisa dopo 54 minuti
La Juve sblocca la gara contro il Pisa grazie a un'incornata sotto porta di Andrea Cambiaso. Bella azione sul vertice destro dell'area di rigore, avviata da Conceicao e rifinita da Yildiz, che mette in mezzo un cross per l'1-0 del laterale bianconero. Vecchia Signora avanti di un gol al minuto 54, i nerazzurri adesso devono rincorrere.
