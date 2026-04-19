Camorani: "La Fiorentina ormai è salva, il Lecce può fare come nello scorso campionato"

Alfonso Camorani, ex centrocampista di Lecce e Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per presentare la sfida di domani. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla travagliata stagione dei viola: "A luglio non ci avremmo mai creduto che la Fiorentina avrebbe lottato per la salvezza, ci sono stati tanti errori e non c'è solo un colpevole. Vanoli l'ha presa a 4 punti in classifica e significa che ha fatto un buon lavoro. Ma credo che ormai la Fiorentina con quei punti sia salva, non credo la possano recuperare".

Sul Lecce: "Il Lecce è abituato, può salvarsi anche all'ultima giornata come lo scorso campionato. Se fa tre punti con la Fiorentina può salvarsi visto il calendario dove poi ha Verona e Pisa che potrebbero non avere più obiettivi anche se non sempre è così, anzi sono contento che il Torino ad esempio abbia fatto la partita che doveva fare con la Cremonese perché quando non hai obiettivi non è scontato perciò complimenti a D'Aversa".

Sulla Fiorentina che verrà: "A me è dispiaciuto che sia andato via Palladino che aveva fatto un bellissimo lavoro, anche per i giocatori è stato un brutto colpo, e con questa rosa poteva fare un ottimo campionato e tutti hanno responsabilità. Ma a giugno deve ripartire per competere per i primi 5-6 posti della classifica".