Padova, Breda: “tre punti importanti dovuti ai ragazzi e alla curva“

I Biancoscudati espugnano l'Euganeo e blindano la classifica, portandosi al 13° posto con 40 punti. La vittoria porta la firma di Breda: un successo costruito dalla panchina, con i cambi che hanno deciso il match (tre dei subentrati sono stati protagonisti nell'azione del gol). 3 punti d'oro che permettono al Padova di staccare la zona retrocessione e affrontare il finale di stagione con ritrovato cinismo.

Queste le parole di mister Breda ai microfoni della sala stampa del Padova : “Tre punti importanti dovuti ai ragazzi e alla curva, che ci ha spinto e creduto. All'inizio abbiamo fatto più errori del solito, se li miglioriamo possiamo essere più incisivi. La cosa importante è l'atteggiamento di chi non molla mai, di chi entra e al di là dei minuti fa bene. Seghetti è uno di questi, mi fa piacere che abbia fatto gol perché veniva da un lungo infortunio e diverse panchine, ma l'azione del gol l'hanno fatta i subentrati, quindi sono molto contento. Ora però testa alla prossima, non possiamo sprecare punti. Perrotta ha fatto molto bene con l'Empoli, ma conoscevo Gondo perché l'ho allenato e ho pensato a Lorenzo Villa per caratteristiche e infatti ha fatto bene.”

Ha poi continuato così: “La Reggiana ha valori importanti, sia di gamba che di qualità. Non era scontato far bene. Abbiamo fatto 6 punti importanti. Venivamo da cinque sconfitte, ma la nostra rosa ha valori importanti sia tecnici che morali. In questo momento era fondamentale avere un gruppo pronto, anche nella qualità degli allenamenti. A riguardo dello stadio tanta roba giocare qui. L'altro giorno parlavo con il presidente e dicevo, forse anche anti sportivamente, che abbiamo la nuova curva attaccata al campo e la curva ospiti a Treviso, e di lasciare le cose così. Ma è sotto l'occhio di tutti l'emozione e la spinta dei ragazzi quando attaccano di là."