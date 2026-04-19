Milan, Allegri su Rabiot: "Era da qualche partita che 'vagabondava' un po' per il campo"

Troppo esperto per entrare in polemica con la sua stella, Massimiliano Allegri spiega così i motivi che l'hanno portato a scegliere il cambio per Rafa Leao durante la sfida contro l'Hellas di oggi, che di fatto ha messo fine a ogni speranza di salvezza degli scaligeri: "Mi ha chiesto: 'Perché mi ha sostituito'. E io: 'Perché dovevo metterne un altro, in 12 ci danno la sconfitta' (sorride, n.d.r.)".

Cosa ci dice su Rabiot e la sua importanza?

"Adrien l'ho avuto tre anni alla Juventus, è un giocatore importante come tutti, che oggi si sono messi a disposizione, normale che i grandi giocatori possano dare qualcosa in più. Era da qualche partita che 'vagabondava' un po' per il campo, poi gli mancava il gol. Domenica c'è una bellissima partita fra due squadre che puntano la Champions".