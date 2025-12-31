Campione a 40 anni con il Milan come Ibrahimovic? Modric: "Vediamo. Mai dire mai"

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato al Corriere della Sera e nel corso dell'intervista ha toccato vari aspetti riguardanti se stesso ma anche la realtà in cui si trova, quella del Diavolo che veste rossonero. Per esempio la sua conoscenza della città di Milano: "Ancora poca, non ho visitato il Duomo o il cenacolo di Leonardo, ma rimedierò. Amo stare a casa, zona Porta Nuova. I milanesi sono gentili, ogni tanto mi fermano per strada: un po' mi imbarazzo, ma non mi infastidiscono".

Quindi a Modric viene chiesto chi preferisca tra Messi e Cristiano Ronaldo, nella eterna disputa degli ultimi vent'anni di calcio mondiale: "La domanda non mi piace, hanno segnato un'epoca. Sono più legato a Cristiano perché ci ho giocato, vi assicuro che non è solo un grande calciatore ma una persona incredibile. Ha un cuore enorme, la gente non lo sa".

A proposito di vecchie icone del mondo del calcio, al Milan c'è come consulente Zlatan Ibrahimovic, l'ultimo ad aver regalato uno Scudetto da quarantenne ai rossoneri. Ne parla così Modric: "Con lui ho un buon rapporto, parliamo in serbo-croato quando ci vediamo e nessuno ci capisce. Scudetto? Vediamo se riusciamo a rifarlo, la situazione di classifica è buona ma manca ancora molto. Mai dire mai, il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Siamo al Milan e dobbiamo puntare al massimo".