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Capello: "Fa bene la Roma a non sottovalutare l'assenze di Svilar, Butez ottimo per Cesc"

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 08:33Serie A
11.10.2026 08:33Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

La Serie A ha ripreso il suo cammino nel weekend, avendo in Como-Roma la partita senza dubbio di maggior interesse. Ne ha parlato Fabio Capello, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Partendo dal confronto tra i due portieri, ai giallorossi mancherà il loro guardiano titolare: "Fa bene la Roma a non sottovalutare l'assenza di Svilar, il miglior portiere del campionato".

"Svilar - prosegue Capello - è bravo in tutto: nelle uscite è insuperabile, legge come pochi le palle vaganti in area. Svilar non è facilmente sostituibile: dà sicurezza alla squadra e fa giocare con meno preoccupazione". L'eredità di Svilar verrà raccolta da Pierluigi Gollini: a lui il compito di sfruttare al messimo questa e le successive occasioni fino a quando Svilar sarà ai box.

Nel Como, invece, gioca Butez: "Portiere dalle caratteristiche diverse. Meno insuperabile in porta, ma decisivo per la manovra di Cesc". Capello, alla fine della sua analisi, sottolinea: "Si tratta dell'undicesimo di movimento".

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