Capello crede nelle rimonte in Champions: "Ecco cosa dovranno sfruttare Inter, Atalanta e Juve"

Nonostante le tre sconfitte su tre nelle gare di andata del playoff di Champions League, Fabio Capello si è detto fiducioso in vista del ritorno. Queste le sue parole pronunciate a La Gazzetta dello Sport iniziando dalla squadra di Chivu: "Deve tornare ad avere una regia sapiente e il fattore Dimarco a sinistra. E poi davanti, nonostante l'infortunio di Lautaro, gli altri tre sono tutti all'altezza".

Sull'Atalanta, invece, dice: "Palladino dovrà puntare su fattore casa e sull'aiuto dei tifosi. Il problema dell’Atalanta è che ci vorrà attenzione a giocare uomo contro uomo con una squadra molto veloce nell’uno contro uno e con attaccanti difficili da marcare. È alto il rischio del contropiede".

Infine, analizza la Juventus: "Può sperare in un Galatasaray rilassato dopo il 5-2 dell'andata. Dovrà metterli subito in difficoltà perché un rilassamento può giocare a favore della Juve. Dipenderà da chi recupera e chi mette in campo Spalletti. I giocatori di prima scelta fanno la differenza. Recuperare Bremer sarebbe fondamentale per arginare Osimhen e Yilmaz".