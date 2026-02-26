Il ds del Borussia Dortmund: "Pensavano di andare avanti, dovremo far fronte al danno economico"

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund eliminato ieri sera dall'Atalanta nel playoff di Champions League, ha parlato del ko di Bergamo soffermandosi principalmente sul danno economico che un'uscita del genere dalla principale competizione europea comporta:

"A proposito dei mancati ricavi UEFA che questo comporta, ovviamente non promette nulla di buono. Avevamo programmato di avanzare ancora e di aumentare così i ricavi che ne sarebbero derivati, ma continueremo sul nostro percorso e impareremo da questa esperienza negativa. Detto ciò, lavoreremo internamente per superare questa situazione e riusciremo a gestirla. Capisco che ci si ponga questo tipo di domande adesso, ma credo che nell'arco della stagione sia stato più volte dimostrato il valore e la qualità della squadra".