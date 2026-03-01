...con Stefano Capozucca

“A questo punto penso che l’Inter lo Scudetto possa perderlo soltanto da sola. Quest’anno la differenza rispetto alle altre squadre è notevole e il fatto di non giocare in Champions dà la possibilità di pensare solo ed esclusivamente al campionato”. Così a TuttoMercatoWeb.com Stefano Capozucca, direttore sportivo ex tra le altre di Cagliari e Genoa.

Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

"Il Milan non ha sbagliato. Non è partito con l’idea di vincere lo Scudetto. Ad Allegri non si può rimproverare nulla. Il Napoli ha avuto un numero elevato di infortuni. Poi anche nei momenti importanti gli sono mancati tanti calciatori. Conte ha delle attenuanti”.

Lotta salvezza: la Fiorentina prova a risalire...

"Tutti pensavano che alla Fiorentina non appartenesse quella posizione di classifica. Credo che alla fine si tirerà fuori. La vittoria contro il Como è stata importantissima, penso che a parte Pisa e Verona che hanno il destino segnato, la lotta sia apertissima e trovare la terza squadra che retrocederà è difficile. Ai viola servono i risultati, non basta il nome. Anche il Lecce è in piena bagarre”.

Serie B: chi va in A?

" “La sorpresa è il Frosinone che non è partito con quell’obiettivo. La posizione è meritata. Il Venezia ha pareggiato contro il Sudtirol, che è sempre un campo complicato. Non mi aspettavo che gli arancioneroverdi uscissero con un pareggio da Bolzano. Il Monza ha un grande organico, come il Palermo”.

Valzer ds e panchine: si aspetta movimenti l'anno prossimo?

"Credo che ci saranno diversi cambiamenti. Tutti quando partono pensano di aver allestire una squadra ben organizzata e hanno motivazioni. Poi alla fine magari qualcuno dichiara un mezzo fallimento e così via. E a pagare sono sempre i direttori e gli allenatori. Guardavo il monte ingaggi in Serie C, ad esempio la Salernitana dove è andato sul banco degli imputati l’allenatore. Ma magari non è solo l’allenatore e così le proprietà danno delle svolte dando la colpa a chi gestisce. Allenatori e direttori sono tanti, ci sono anche fattori esterni che influiscono. Quindi sì, mi aspetto dei cambi”.