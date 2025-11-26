Caputo: "Serve un allenatore dell'attacco. Berardi? Può dare ancora tanto alla Nazionale"

Francesco Caputo, ospite di EspansioneTV, ha parlato così del momento difficile per le punte in Serie A. Seppur con qualche eccezione, gli attaccanti in questa stagione faticano a fare la differenza: "Gli allenatori moderni fanno lavorare le punte di più rispetto al passato ma non è quello il problema, bisogna lavorare su concetti e meccanismi, in questo momento non c'è una figura che fa solo questo in società. Come si allenano i difensori, di reparto, bisogna allenare anche gli attaccanti".

Su cosa ti allenava Antonio Conte a Bari?

"Ho avuto la fortuna di incontrare tanti allenatori bravi, con un gioco offensivo e che allenavano anche la parte offensiva. Nel primo anno a Bari, col suo 4-2-4, era divertente soprattutto per gli attaccanti, sono davvero contento di averlo avuto per due anni e aver vinto due campionati".

Secondo te il tuo ex compagno Berardi può tornare in azzurro?

"Può dare tanto alla Nazionale, ricordiamoci che è tornato da un infortunio molto molto complicato, ma per quello che sta facendo vedere in campo può sicuramente tornare in azzurro e dare tanto. Per me ci sta tutto".

Da chi ti piacerebbe essere allenato degli attuali tecnici di Serie A?

"Fabregas! Mi ricorda, in tante situazione di gioco, un po' quello che facevamo con De Zerbi a Sassuolo. Fabregas non lo devo presentare io, sappiamo la carriera che ha fatto ed è un allenatore di mentalità internazionale e che viene da un'idea spagnola. Coi giocatori che ha voluto lui, può esprimere il suo gioco al massimo".