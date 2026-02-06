Caressa: "Vergara deve giocare perché è giovane? Gioca perché gli altri sono infortunati..."

Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha parlato dell'esplosione del giovane Antonio Vergara, reduce da una settimana pazzesca con due gol nel giro di quattro giorni tra campionato e Champions League: "Ho sentito dire: i giovani, bisogna dare fiducia ai giovani. Forse ha giocato poco Vergara, magari Conte avrebbe potuto provarlo un pochino di più, ma al posto di chi? Cioè, secondo voi Conte doveva togliere McTominay quando non stava bene? Anguissa quando non stava bene? Lobotka quando non stava bene? Politano quando non stava bene? Neres quando non stava bene?

Cioè, esattamente: se avesse dovuto impiegare sempre Vergara, perché è giovane, al posto di chi avrebbe dovuto metterlo? Perché non si può parlare così per partito preso, secondo me. Vergara deve giocare perché ha fatto due gol? Doveva giocare al posto di De Bruyne? Gioca solo perché gli altri sono infortunati. Ma gli altri non sono nessuno: avrebbe dovuto togliere il posto a fior di giocatori. Quindi attenzione, perché altrimenti si parla per partito preso, si parla per luoghi comuni.

Allora adesso, siccome è giovane, deve giocare e non devono giocare gli altri? Se crescerà con queste esperienze, io glielo auguro. Se diventerà il nuovo De Bruyne, allora va bene".