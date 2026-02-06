Pisa, Caracciolo: "Bicchiere mezzo pieno, dispiace per la mia occasione non sfruttata"
Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 conto il Verona: "È un punto che ci prendiamo, era una partita da vincere perché la classifica si fa sempre più difficile. Ringraziamo Gilardino che ha dato tutto per il Pisa e al quale vogliamo sempre bene ma è arrivato un mister nuovo e dobbiamo cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno, è ancora lunga e tutto è possibile".
Potevi segnare?
"Dispiace, nel primo tempo eravamo più bassi e forse un po' timorosi, nel secondo abbiamo alzato il baricentro e quando hai le occasioni c'è un po' di rammarico perché le devi sfruttare, ero solo però dobbiamo guardare avanti".
