Live TMW Verona, Nelsson: "Ringrazio Zanetti, a Parma proveremo a prendere 3 punti"

È terminata la sfida salvezza fra Hellas Verona e Pisa allo stadio Bentegodi, finita 0-0 con un palo per parte e poche vere emozioni. Fra le fila dei giocatori gialloblu interverrà a breve in conferenza stampa Victor Nelsson.

Ore 23.05 inizia la conferenza

Come sta lo spogliatoio a livello di umore?

"In primis volevo ringraziare Zanetti e il suo staff, questa settimana è stata particolare per il cambio, abbiamo cercato di assimilare cosa vuole il nuovo mister. Oggi siamo partiti bene, non abbiamo preso i tre punti che volevamo, ma cercheremo di farlo a Parma".

Oggi hai giocato con più sicurezza.

"Non penso sia il momento giusto di parlare di me, cerco di fare del mio meglio in allenamento e in partita".

Com'è giocare con Edmundsson? Quanto davvero ci credete alla salvezza?

"Edmundsson è un ragazzo fantastico, è anche un bravo calciatore, oggi ha fatto bene. Non pensiamo ad arrenderci, noi continuiamo a lottare, abbiamo già visto di potercela giocare, il nostro obiettivo è sempre quello di salvare il Verona. Ringrazio i tifosi, perché ci sostengono fino all'ultimo minuto".