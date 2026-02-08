Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sassuolo, Carnevali: "Muharemovic ha avuto richieste. Tifosi? Danno al nostro sistema"

Sassuolo, Carnevali: "Muharemovic ha avuto richieste. Tifosi? Danno al nostro sistema"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:45Serie A
Antonino Sergi

Prima della sfida contro l'Inter, ai microfoni di DAZN, ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali partendo da Muharemovic al centro di tante voci di mercato: "Il mercato è appena terminato, abbiamo parlato con tante squadre. Muharemovic ha avuto delle richieste, la Juventus ha una percentuale ma il pensiero che abbiamo su questo ragazzo è che debba crescere e deve arrivare al meglio delle sue capacità".

Per fare l'ulteriore step serve vincere con una big?
"Sarebbe fantastico ottenere una vittoria contro l'Inter, il compito nostro quando incontri questi grandi club è che non devi sbagliare nulla. Può essere un ulteriore step, ma il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile alla salvezza e tutto quello che viene di più saranno soddisfazioni".

Quanto impatta nel bilancio di una società con il Sassuolo un mancato incasso del genere?
"Se lo guardiamo sotto l'aspetto economico, è una perdita anche non preventivata. Ma il problema è un altro, facciamo un danno al nostro sistema. Viene a mancare un po' lo spettacolo, l'aspettavamo per dare la possibilità ai tifosi per vivere un momento di gioia, di sport e di divertimento. Sono cose che fanno male al calcio".

Articoli correlati
L'Inter ha sondato Muharemovic, Laurienté bloccato: Carnevali spiega il mercato del... L'Inter ha sondato Muharemovic, Laurienté bloccato: Carnevali spiega il mercato del Sassuolo
Carnevali: "Bakola è davvero forte, ci sarà utile. Muharemovic ha la testa da grande... Carnevali: "Bakola è davvero forte, ci sarà utile. Muharemovic ha la testa da grande squadra"
Carnevali: "Se arrivasse un’offerta da un club che gioca per lo Scudetto sarei in... Carnevali: "Se arrivasse un’offerta da un club che gioca per lo Scudetto sarei in difficoltà"
Altre notizie Serie A
Il Bologna affonda, vola il Lecce. E adesso tocca all'Inter: le top news delle 18... Il Bologna affonda, vola il Lecce. E adesso tocca all'Inter: le top news delle 18
Inter, Chivu e il turnover marcato: 9 cambi su 11 rispetto al Torino Inter, Chivu e il turnover marcato: 9 cambi su 11 rispetto al Torino
Inter, Luis Henrique: "Contento della fiducia di Chivu, mi chiede sempre di fare... Inter, Luis Henrique: "Contento della fiducia di Chivu, mi chiede sempre di fare di più"
Sassuolo, Walukiewicz sul suo ruolo: "Terzino o centrale? Sono pronto a tutte le... Sassuolo, Walukiewicz sul suo ruolo: "Terzino o centrale? Sono pronto a tutte le soluzioni"
Inter, Chivu: "Mi godo i miei quattro attaccanti, tutta la rosa è coinvolta ed è... Inter, Chivu: "Mi godo i miei quattro attaccanti, tutta la rosa è coinvolta ed è sempre sul pezzo"
Sassuolo, Carnevali: "Muharemovic ha avuto richieste. Tifosi? Danno al nostro sistema"... Sassuolo, Carnevali: "Muharemovic ha avuto richieste. Tifosi? Danno al nostro sistema"
Inter, Luis Henrique spiega: "Gol e assist? Faccio un lavoro diverso rispetto a Marsiglia"... Inter, Luis Henrique spiega: "Gol e assist? Faccio un lavoro diverso rispetto a Marsiglia"
Sassuolo, Walukiewicz si prepara a Dimarco: "Dobbiamo bloccare più cross possibile"... Sassuolo, Walukiewicz si prepara a Dimarco: "Dobbiamo bloccare più cross possibile"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine top news n.1 Lameck Banda suona il rock: prima, preziosissima vittoria del Lecce nel 2026. 2-1 all'Udinese
Immagine top news n.2 Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna al 95': Italiano ancora in crisi
Immagine top news n.3 Gasperini scherza sul possibile ritorno di Totti alla Roma: "Io lo faccio giocare subito"
Immagine top news n.4 Roma, Dybala non ce la fa. La Joya non recupera per il match contro il Cagliari
Immagine top news n.5 Juventus in missione rinnovi: non solo McKennie, dialoghi con Thuram, Locatelli e Kalulu
Immagine top news n.6 Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Immagine top news n.7 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Bologna affonda, vola il Lecce. E adesso tocca all'Inter: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu e il turnover marcato: 9 cambi su 11 rispetto al Torino
Immagine news Serie A n.3 Inter, Luis Henrique: "Contento della fiducia di Chivu, mi chiede sempre di fare di più"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Walukiewicz sul suo ruolo: "Terzino o centrale? Sono pronto a tutte le soluzioni"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Chivu: "Mi godo i miei quattro attaccanti, tutta la rosa è coinvolta ed è sempre sul pezzo"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Carnevali: "Muharemovic ha avuto richieste. Tifosi? Danno al nostro sistema"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la vittoria in rimonta del Monza chiude la 23ª giornata. Brianzoli secondi
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, chi è Lorenzo Rubinacci: il vice di Nesta chiamato a centrare la salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Foggia saluta Barilari e torna Cangelosi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Cade il Lecco. Vince il Perugia
Immagine news Serie C n.3 Foggia, nominato l'erede di Barilari: panchina a Vincenzo Cangelosi
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 25ª giornata: i parziali delle 14:30. Lecco sotto. Perugia avanti con la Samb
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Juve corsara. Amaro Ternana
Immagine news Serie C n.6 Foggia, esonerato il tecnico Enrico Barilari. Via anche l'allenatore in seconda
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano