Sassuolo, Carnevali: "Muharemovic ha avuto richieste. Tifosi? Danno al nostro sistema"

Prima della sfida contro l'Inter, ai microfoni di DAZN, ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali partendo da Muharemovic al centro di tante voci di mercato: "Il mercato è appena terminato, abbiamo parlato con tante squadre. Muharemovic ha avuto delle richieste, la Juventus ha una percentuale ma il pensiero che abbiamo su questo ragazzo è che debba crescere e deve arrivare al meglio delle sue capacità".

Per fare l'ulteriore step serve vincere con una big?

"Sarebbe fantastico ottenere una vittoria contro l'Inter, il compito nostro quando incontri questi grandi club è che non devi sbagliare nulla. Può essere un ulteriore step, ma il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile alla salvezza e tutto quello che viene di più saranno soddisfazioni".

Quanto impatta nel bilancio di una società con il Sassuolo un mancato incasso del genere?

"Se lo guardiamo sotto l'aspetto economico, è una perdita anche non preventivata. Ma il problema è un altro, facciamo un danno al nostro sistema. Viene a mancare un po' lo spettacolo, l'aspettavamo per dare la possibilità ai tifosi per vivere un momento di gioia, di sport e di divertimento. Sono cose che fanno male al calcio".