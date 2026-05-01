Carratelli sul CorSport: "Previsioni negative sul summit ADL-Conte, ma è auspicabile la permanenza"

Il giornalista Mimmo Carratelli dedica un editoriale sul Corriere dello Sport odierno al futuro del Napoli, con l'incontro De Laurentiis-Conte ormai alle porte. Di seguito un estratto della sua analisi: "Sull’incontro De Laurentiis-Conte, a Champions aritmeticamente in saccoccia, circolano previsioni negative a causa dei presupposti dell’allenatore (ci vogliono top player per vincere) e delle condizioni del presidente (ridurre i costi, non ci sarà un’altra campagna-acquisti dispendiosa). I pessimisti vanno oltre: squadra da svecchiare pesantemente con cinque-sei giocatori nuovi. Si butta via un Napoli che, con tutte le difficoltà della stagione, è secondo in classifica".

Soffermandosi sulla rosa dei partenopei e sulle operazioni necessarie per rinforzarla, Carratelli ha poi aggiunto: "Il meglio è nel reparto offensivo. A centrocampo serve un sostituto di Anguissa, probabilmente a fine rapporto col Napoli. Occorre qualche ritocco in difesa. Quindi, fondamentalmente, due grossi ritocchi, uno a centrocampo e uno in difesa, e il Napoli sarà competitivo alla pari delle altre squadre dell’alta classifica che hanno anch’esse problemi".

Infine, un invito all'ottimismo: "Non sembra nero il futuro del Napoli, come dicono in molti. Non si vede un club sull’orlo di una crisi economica. È auspicabile la permanenza di Conte, che ha ancora un anno di contratto e potrebbe averne un altro ancora per rifinire il prossimo Napoli".