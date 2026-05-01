Il Milan sogna un Tonali-bis con Jashari: sostituirà Modric in questo finale e non sarà ceduto
Domenica tocca ad Ardon Jashari. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea come il centrocampista svizzero sia pronto a rimpiazzare l'infortunato Modric nella gara del Mapei contro il Sassuolo. Nonostante l'infortunio e il lento inserimento nelle gerarchie rossonere, il Milan vuole ancora valorizzare il calciatore e non ha alcuna intenzione di metterlo sul mercato in vista dell'estate, né con la formula del prestito né tantomeno con quella della cessione a titolo definitivo.
L'obiettivo del Diavolo con Jashari è infatti realizzare un Tonali-bis, ovvero mettersi alle spalle un primo anno complicato per esplodere al secondo tentativo. Ci crede la dirigenza e ci crede il giocatore, che intanto proverà a sfruttare l'assenza del Pallone d'Oro in questo finale di campionato per ritagliarsi maggiore spazio e aumentare il suo minutaggio stagionale.
I numeri di Jashari col Milan
Pagato oltre 35 milioni di euro la scorsa estate, il classe 2002 ha finora collezionato 14 presenze e 1 assist con la maglia del Diavolo (667 minuti giocati).
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