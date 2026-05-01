Milan, manca solo l'ultimo sì di Modric per il rinnovo: un altro anno in Italia o addio al calcio

Luka Modric va verso la permanenza al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato non avrebbe intenzione di chiudere la sua splendida carriera da calciatore, ricca di successi e trofei, con l'infortunio allo zigomo riportato nella gara di domenica scorsa contro la Juventus, e starebbe seriamente pensando di far attivare al club rossonero la clausola presente nel suo contratto per il prolungamento per la prossima stagione.

Manca solo il sì.

Sarà lo stesso Modric a dover dire al Milan di renderla ufficiale e non ci sono accordi da prendere, visto che l'estate scorsa sono stati stabiliti anche l'ingaggio e i relativi premi. Per sciogliere ogni riserva si dovrà probabilmente aspettare oltre la fine del Mondiale, dove Modric punterà a essere ancora una volta protagonista, alla sua quinta partecipazione dopo quelle del 2006, 2014, 2018 e 2022. Sarà il momento in cui Luka testerà le reali condizioni fisiche e la motivazione che serve per un altro campionato di Serie A.

L'unica alternativa al Milan.

C'è poi un altra possibilità che riguarda Modric, ovvero l'addio al calcio giocato. Se il croato decidesse di non far attivare al Milan la clausola per il rinnovo appenderebbe gli scarpini al chiodo, visto che non ci sono altre alternative. Arabia, USA o altri campionati minori non sono presi in considerazione dal centrocampista. Le opzioni sono due: o Milan o addio ai campi da gioco.