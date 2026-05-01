Brescianini e la Nazionale: "Non smetterò mai di ringraziare Spalletti". E sulla Serie A...

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha parlato del suo rendimento personale: "Quanto manca per ritrovare il vero Brescianini? Spero possa arrivare lunedì a Roma (sorride, ndr). Mi ha frenato aver giocato poco nella prima parte di stagione e ultimamente ho avuto qualche problema fisico. Ora sto bene".

Il giocatore viola poi tocca i temi legati alla Nazionale che per la terza volta di fila non parteciperà al Mondiale: "Non ho le competenze per giudicare quest'ultima vicenda, di sicuro prima da tifoso poi da giocatore fa male vedere la Nazionale ancora fuori. Noi calciatori italiani dobbiamo avere la voglia e la responsabilità per riportare il nostro calcio dove compete".

Ovviamente il tema azzurro resta di attualità, lui che ha debuttato con l'Italia con Luciano Spalletti: "Non smetterò mai di ringraziarlo, mi ha permesso di esaudire il sogno di ogni bambino, tutti i giocatori devono fare il possibile per centrare i traguardi, chi dà tutto non ha rimpianti. Se mi ha sorpreso ritrovare mister Spalletti subito in una piazza importante dopo l’esonero dalla Nazionale? Affatto. Il suo curriculum parla da solo, alla Juve sta facendo benissimo". Infine un'analisi sul campionato: "Le sorprese il Como e anche la Roma. Noi potevamo avere una posizione migliore ma ci sono stagioni che nascono così...".