Como e Juve su Gonzalo Garcia, pure il Borussia Dortmund lo segna nella lista dei desideri

Nelle ultime ore ha preso quota l'interessamento manifestato dal Como per Gonzalo Garcia, centravanti di assoluto valore (6 gol e 2 assist in poco più di 1000 minuti giocati) prodotto nella Fabrica del Real Madrid. Rapido attaccante spagnolo, classe 2004, si è preso le luci della ribalta grazie ai gol rifilati agli avversari nello scorso Mondiale per Club disputato con la maglia blanca e oggi sarebbe nelle idee di alcune realtà del nostro campionato.

La Juventus, ad esempio, ci farebbe un pensierino per l'estate, mentre il club madrileno sarebbe disponibile a lasciarlo partire per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, seppur con una recompra a proprio favore. In perfetto stile Nico Paz e Jacobo Ramon, due degli affari meglio riusciti sulle rive del Lago e alla corte di Fabregas. Tuttavia, secondo le ultime novità fornite da Sky Sports DE, il Borussia Dortmund sta monitorando attentamente Gonzalo Garcia.

L'attaccante di 22 anni è nella lista dei candidati insieme ad altri nomi come Fisnik Asllani (Hoffenheim) e Nicolò Tresoldi del Bruges, tra gli altri. Al momento, però, non sono iniziate trattative con l'entourage del giocatore o lo stesso Garcia. Non c'è nulla di avanzato, mentre il Real Madrid medita sul suo futuro. A partire da chi arriverà in panchina, con José Mourinho sempre più quotato per prendere le redini della squadra.