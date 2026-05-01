Milan fiducioso per Goretzka: Tare e Furlani si sono mossi in anticipo, ecco l'offerta al tedesco

Il Milan avanza per Leon Goretzka. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il club rossonero si ritiene positivo e abbastanza ottimista sulla buona riuscita dell'affare durante la prossima sessione di mercato. Il centrocampista tedesco, oggi 31enne, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà il Bayern Monaco a parametro zero quest'estate, la decisione è ormai stata presa.

Tante società sia estere sia italiane, considerato il blasone del giocatore, hanno chiesto informazioni sul suo conto, ma Furlani e Tare si sono mossi in anticipo, proponendogli un contratto triennale da cinque milioni di euro annui più bonus. Inoltre, a San Siro Goretzka avrebbe la possibilità di giocare da titolare in Serie A e in Champions League, affiancando un altro campione come Rabiot e, con ogni probabilità, anche il Pallone d'Oro Modric.

Viste le possibili uscite di Fofana e Loftus-Cheek, il Diavolo potrebbe aggiungere inoltre un altro tassello in mediana oltre al tedesco. Piace non poco Ismael Koné del Sassuolo, talento canadese classe 2002, per il quale il Milan sembra intenzionato a fare già un primo sondaggio domenica in occasione dell'incrocio di campionato coi neroverdi.