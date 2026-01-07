Casadei riapre tutto con un preciso colpo di testa. Torino-Udinese 1-2
Il Torino accorcia le distanze, quest avolta il colpo di testa di Casadei è vincente. Nel primo tempo Okoye si era superato sul centrocampista del Torino, questa volta non può niente sul perfetto colpo di testa. Il Torino riapre i giochi.
