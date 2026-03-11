Torino, su Casadei tornano gli occhi della Premier: Everton e West Ham sul centrocampista

Nuove voci di mercato dalla Premier per uno dei talenti che si sono messi in mostra con la maglia del Torino: Everton e West Ham, hanno posato i propri occhi su Cesare Casadei, in un periodo particolar mente favorevole per il centro campista, in termini di impatto e di gol con la maglia del Toro. Emissari dei due club avrebbero avuto modo più volte, nelle ultime settimane, di vedere il calciatore all’opera dal vivo, fa sapere Tuttosport.

La sua breve avventura con la maglia del Chelsea

Oltremanica Casadei era già noto, visti i suoi trascorsi con le ma glie di Chelsea, Reading e Leicester, ma nonostante le aspettative mai in quel periodo il giocato re aveva mostrato un rendimento simile a quello che invece sta mostrando con i granata. I Blues per lui avevano versa to 15 milioni più 5 di bonus per portarlo a Londra acquistando lo dall’Inter quando era ancora diciannovenne, nell’agosto del 2022.

La miglior stagione della carriera per Casadei

Quella attuale è la migliore stagione del centrocampista a livello realizzativo e non solo: per l'ex Inter 24 presenze e 4 gol in campionato, 3 in Coppa Italia con 1 centro. Senza dimenticare la maglia azzurra, che ha vestito più volte senza però riuscire a centrare l'esordio con la selezione senior.