Torino, Casadei: "Dispiace per la sconfitta, ma ci abbiamo creduto fino alla fine"

Dopo la sconfitta subita al "Maradona" contro il Napoli, il centrocampista del Torino Cesare Casadei ha commentato in conferenza stampa: "Conosciamo la qualità del Napoli, non è mai facile giocare contro di loro. Dispiace per il risultato, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo sofferto di più gli strappi di Alisson Santos o i lanci di Gilmour? Tutti i loro giocatori sono forti, faccio fatica a parlare dei singoli. Chiunque vada in campo può fare la differenza.

Il mio ruolo? A me va bene qualsiasi posizione, sia a centrocampo che da seconda punta. Dipende tutto dal mister, a me piace entrare in area e cercare il gol. Gioco poco ma segno tanto, meriterei più spazio? Penso poco, ceerco solo di dare il massimo in ogni gara, non dipende solo da me. Il mister fa le sue scelte, io mi devo allenare bene e dare tutto in campo, poi devo solo accettare le scelte dell'allenatore".