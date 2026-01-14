Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Massimo Giletti: "Contro le big vedremo chi siamo. Chiesa? Lo riprenderei"
© foto di Uff. Stampa Rai
Oggi alle 08:20Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Radio Bianconera
Fuori di Juve
Ospite di Radio Bianconera, è stato il giornalista e conduttore Massimo Giletti, che ha fatto un'analisi del momento:
"Luciano Spalletti ha navigato in acque molto complicate nella sua vita, in società molto difficili, come Inter, Roma, Napoli, dove fare calcio è sempre complicato, perché sei sempre al centro di pressioni. Ero convinto che avrebbe fatto bene, ora è stato agevolato dal calendario ma la Juve va testata con altre squadre se è davvero di quel livello, ma ora ha ridato consapevolezza e fiducia a tanti giocatori".

E sui giocatori rinati ha aggiunto: "Miretti è l'unico che può dare palloni non banali, così come McKennie, ogni anno messo in discussione ma che alla fine rimane sempre. Ho sempre avuto fiducia in loro, bisogna usarli nel ruolo giusto. Ho visto a fine anno l'allenamento della Juve, e ho visto la differenza. Ho visto un allenatore molto tosto, che conosce i meccanismi psicologici dei giocatori ma pretende molto da loro. Da lì ho capito che Spalletti è l'uomo giusto in questo momento difficile, che non è ancora superato".

Sul mercato ha detto: "Credo che sulla fascia sinistra manchi qualcosa, non puoi chiedere a Yildiz di chiedere di fare tre partite a settimana con quel dispendio di energie. Ti serve uno di qualità. A me Chiesa non dispiacerebbe che tornasse".

Mentre sulle chance da qui a fine stagione ha ammesso: "Spalletti ha detto di tornare a lottare per lo Scudetto, io ho sempre pensato di rientrare almeno tra le prime quattro con tranquillità. Dobbiamo mentalmente però sempre puntare al primo posto, ma so che l'organico della Juve non è paragonabile a quello del Napoli o dell'Inter. Soprattutto in certi ruoli strategici. Siamo lontani, ma nel calcio è tutto possibile se si crede in se stessi".

