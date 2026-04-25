TMW Caso Rocchi, Bologna-Inter una delle gare incriminate. Ma alla fine a protestare fu Inzaghi

Da qualche ora sta ormai facendo il giro del web la notizia di un avviso di garanzia che è stato notificato a Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri per la Serie A, il quale è accusato di avere scelto, tra le altre cose, arbitri graditi all'Inter in alcune partite. Una delle gare incriminate è quella del 20 aprile 2025, quando Andrea Colombo è stato chiamato a dirigere il match tra il Bologna e i nerazzurri al Dall'Ara, valido per la 33^ giornata di Serie A.

Com'è andato il match? L'Inter di Simone Inzaghi perse 1-0 contro il Bologna e addirittura si lamentò per una presunta irregolarità in occasione del gol segnato da Riccardo Orsolini al 94'. Ricostruendo quello che è successo, appare evidente come i rossoblù abbiano battuto diversi metri più avanti una rimessa laterale immediatamente precedente a quella da cui poi è nata la rete dell'esterno italiano, che ha sancito il ko dei campioni d'Italia 2023-2024.

Questa decisione scatenò non fu accolta benissimo da Simone Inzaghi, allora tecnico dell'Inter, che protestò: "La rimessa precedente l’ultima è stata battuta 12-13 metri più avanti. Dovevamo però essere più bravi alla fine, non si va mai a saltare con due giocatori. L’arbitro ha fatto il possibile per dirigere una partita dura e con tanti falli, ma con un guardalinee e un quarto uomo non si può far battere una rimessa vicino l’area tecnica del Bologna quando la palla era uscita vicina ai miei piedi".