Cassano attacca Comolli: "Va avanti con gli algoritmi, ha fatto una squadra di m***a"

Antonio Cassano, ex attaccante della Nazionale e ora opinionista, durante l'ultima puntata di Viva El Futbol ha parlato della Juventus dopo il ritorno al successo e in attesa dal confronto con l'Udinese in Coppa Italia: "Non mi piace. Non mi piace. E anche l'altro giorno, buon primo tempo del Cagliari, lo ha detto anche Spalletti, lenti nel giocare, nel muoversi. Per essere come vuole lui: belli e vincenti. Io voglio vedere qualcosa di diverso. Ovviamente gli diamo del tempo, è arrivato con una squadra creata per Tudor, apro e chiudo parentesi, una squadra fatta da Comolli, perché Comolli è il responsabile principale, ha fatto una squadra di m***a".

Cassano prosegue: "Poi l'altro giorno la cosa che mi ha mi ha fatto veramente vergognare è David, ma che roba è? Ha sbagliato tre quattro passaggi, ha buttato la palla laterale. Comolli va avanti con ste ca***e degli algoritmi, ma bisogna prendere i giocatori di qualità che hanno coraggio, che hanno personalità. Quello che sto vedendo della Juve è poca roba.

Adesso, in questo momento qua, è solo Yildiz che sta facendo qualcosa. Poi Koopmeiners lo voglio vedere in mezzo al campo. La difesa a tre faccio fatica ad accettarla, soprattutto nelle squadre di Spalletti, che ha sempre giocato con due difensori centrali sulla metà campo. E' normale che a gennaio mi aspetto tre o quattro pezzi".