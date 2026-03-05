Cassano: "Contento di cambiare idea, chiedo scusa. Dimarco è un 10 che fa il terzino"

L'Inter ha già rigiocato e pareggiato contro il Como dopo il match di campionato, ma il gol segnato da Federico Dimarco contro il Genoa è ancora ben impresso nella mente di Antonio Cassano, che a Viva el Futbol ne ha parlato così: "Io sono la persona più chiara e diretta che conosca, l’ho sempre massacrato. Dopo il gol a Dortmund, dopo quella grandissima prestazione, ho iniziato a vedere una continuità che io sto vedendo da quest’anno".

Cassano sembra davvero essersi ricreduto: "È un numero 10 che fa il terzino sinistro all’Inter. Sta facendo la miglior stagione della sua carriera. Mi sta impressionando, alzo le mani, ora aspetto quando farà il quarto di difesa, voglio vederlo lì. Ma mi sta impressionando, al 75’ ha fatto 70 metri di corsa col Genoa, a destra e a sinistra".

Cassano si addentra poi nell'analisi della rete: "Il gol di sabato... Il 99,9% dei giocatori metteva la palla in mezzo per Thuram. Lui fa un gol clamoroso, pazzesco. Sta facendo la miglior stagione della sua vita. A differenza di Inzaghi, con lui usciva al 60/65’. Sono contento di cambiare idea su Dimarco, chiedo scusa per le altre volte".