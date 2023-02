Cassano duro su Barella: "Ha rotto il c... Sembra sia Zidane, ma non fa un passaggio"

Nel corso della diretta della Bobo TV, Antonio Cassano non ha lesinato critiche nei confronti di Nicolò Barella, protagonista di un litigio in campo con Lukaku in Sampdoria-Inter: "All'intervallo l'avrei preso e gli avrei detto: 'Fuori dai c...'. Continua ad allargare le braccia, ha rotto il c... per tre o quattro volte e Lukaku l'ha zittito. Sembra che sia Zidane o Iniesta: non fa un passaggio, corre avanti e indietro e si lamenta sempre. E poi chiedono quattro, cinque o dieci milioni: basta".