Serie C, i risultati dell'8ª giornata: il Brescia acciuffa il Lecco. Pari anche in Treviso-Giana

Con la giornata di ieri, e con Serie A e B ferme anche questo weekend per la pausa Nazionale, ha preso il via l'8ª giornata del campionato di Serie C, che quest'oggi vedrà poi la sua parziale conclusione: entro fine mese, infatti, saranno recuperati i confronti dei tre match delle formazioni U23, rinviati come quelli dei club della massima serie.

Al netto di ciò, alle 12.30 ha preso il via la domenica di terza serie, con due gare del Girone A, che alla fine si son concluse entrambe in parità. Passato in vantaggio nel primo tempo, il Lecco ha visto l'Union Brescia acciuffare il gol del pareggio nella ripresa per ben due volte, mentre l'altra gara, quella tra Treviso e Giana Erminio è terminata a reti bianche, con un gol annullato a entrambe le formazioni; a ogni modo, il neo tecnico dei lombardi Tacchinardi supera indenne la gara di esordio sulla panchina biancazzurra.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Cittadella-AlbinoLeffe 1-2

30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2

9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)

Folgore Caratese-Desenzano 1-2

20' e 79' Biondi (D), 29' Pedicillo (F)

Ospitaletto-Renate 1-1

16' Gobbi (O), 90'+8 [rig.] Calì (R)

Pro Vercelli-Carpi 2-0

16' Bertoli, 65' Coccolo

Lecco-Union Brescia 2-2

13' Capello (L), 73' Casasola (U), 90'+2 Casarotto (L), 90'+7 Spagnoli (U)

Treviso-Giana Erminio 0-0

Domenica 4 ottobre

Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara

Ore 20.30 – Alcione-Trento

Mercoledì 14 ottobre

Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 16, Ospitaletto 15, Arzignano Valchiampo 14, Trento 13*, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Dolomiti Bellunesi 10*, Alcione 10*, Desenzano 10, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Pergolettese 8, Lumezzane 8*, Juventus Next Gen 6*, Novara 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 4, Renate 3

*una gara in meno

GIRONE B

Già giocate

Gubbio-Perugia 1-3

29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)

Vado-Forlì 1-0

10' Rosa

Grosseto-Sambenedettese 1-3

9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)

Livorno-Pescara 0-1

90'+6 Sardo

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Campobasso-Torres

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Pineto

Ore 14.30 – Pianese-Ravenna

Ore 17.30 – Reggiana-Spezia

Ore 20.30 – Latina-Ostiamare

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 19*, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14*, Livorno 14, Perugia 13, Campobasso 11*, Torres 11*, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Guidonia Montecelio 9*, Vado 8, Ostiamare 7*, Pineto 7*, Gubbio 7, Sambenedettese 5, Latina 5*, Vis Pesaro 4*, Pianese 3

* una gara in più

** due gare in meno

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Casertana 2-0

40' Orlando, 65' Fiorin

Sorrento-Casarano 2-0

25' Bolzan, 83' Loreto

Giugliano-Barletta 1-0

9' Baldé

Monopoli-Savoia 0-0

Catania-Crotone 2-1

14' Zunno (CR), 69' Insigne (CA), 90'+4 [rig.] Coda (CA)

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Cosenza-Foggia

Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura

Ore 20.30 – Potenza-Picerno

Ore 20.30 – Salernitana-Bari

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Sorrento 18, Potenza 16*, Bari 16*, Catania 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Casertana 12, Cavese 11, Casarano 10, Audace Cerignola 10*, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Salernitana 9*, Foggia 8*, Savoia 7, Giugliano 7, Barletta 7, Altamura 7*, Cosenza 2*, Crotone 0***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** penalizzato di 6 punti