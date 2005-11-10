I talenti della Serie B: i giocatori della Cremonese che possono arrivare in Serie A

I giovani della Cremonese da seguire in prospettiva Serie A sono quattro: Adin Licina, esterno destro classe 2007, Tommaso Berti, trequartista classe 2004, David Stuckler, punta centrale classe 2004, e Federico Agazzi, portiere classe 2004. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei quattro talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Adin Licina

Nato il: 6 gennaio 2007

Luogo di nascita: Landshut (Germania)

Ruolo: esterno destro

Partite disputate in stagione: 4 (3 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Gol realizzati 2 (1 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Juventus

Profilo - Approdato in Italia nel gennaio 2026 dalle giovanili del Bayern Monaco per vestire quelle della Juventus, lo scorso anno ha militato nella Next Gen iniziando a ritagliarsi il proprio spazio. In estate la scelta della dirigenza bianconera è stato quella di mandarlo in Serie B a farsi le ossa. Ala destra che gioca a piede invertito (mancino puro) il ragazzo di origini montenegrine in grigiorosso ha già dimostrato estro e una tecnica di alto livello. Di ottima fattura i gol realizzati. In caso di necessità può essere impiegato anche sull'altra corsia del fronte offensivo.

Tommaso Berti

Nato il: 7 marzo 2004

Luogo di nascita: Cesena

Ruolo: trequartista

Partite disputate in stagione: 7 (5 in Serie B e 2 in Coppa Italia)

Gol realizzati 1 in Coppa Italia

Profilo - Prodotto del vivaio del Cesena Berti è alla sua prima esperienza lontano dalla Romagna (al netto della parentesi giovanile alla Fiorentina) dove è stato fra i protagonisti del ritorno in Serie B del Cavalluccio. La sua posizione naturale è sulla trequarti, ma grazie alle sue qualità può essere utilizzato sia da mezzala offensiva che da regista davanti alla difesa. Ruolo, quest'ultimo, per il quale pecca però in fisicità. Stabilmente nel novero dell'Under21.

David Stuckler

Nato il: 7 ottobre 2004

Luogo di nascita: Herlev (Danimarca)

Ruolo: punta centrale

Partite disputate in stagione: 1 in Coppa Italia

Gol realizzati: 1 in Coppa Italia

Profilo - Arrivato nelle giovanili della Cremonese appena diciottenne è stato mandato in Serie C a fare esperienza per due anni di fila. La prima con la Giana Erminio (45 presenze e 16 gol), mentre la seconda col Vicenza (42 presenze e 15 gol), culminata con la promozione in Serie B. In estate è stato richiamato in grigiorosso dove però è sceso in campo solo a metà agosto in Coppa Italia contro la Samp andando anche in gol. Successivamente un problema alla caviglia lo ha costretto a rimanere fermo ai box. Centravanti dalla struttura fisica importante (188 cm di altezza) finora si è messo in luce per il fiuto del gol. Bravo nell'attaccare la profondità, può crescere ancora negli ultimi 16 metri.

Federico Agazzi

Nato il: 13 novembre 2004

Luogo di nascita: Asola (Mantova)

Ruolo: portiere

Partite disputate in stagione: 5 (4 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - Prodotto del vivaio grigiorosso due anni fa è stato mandato a farsi le ossa in Serie C vestendo la maglia dell'Alcione Milano. In orange il ragazzo di Asola ha messo a referto 87 presenze e ben 33 clean sheet. Struttura fisica di livello seppur non altissimo in termini assoluti (185 cm di altezza) fa dei riflessi la sua arma principale.