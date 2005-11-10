Antonio Conte e i 30 anni della vittoria in Champions con la Juve: "Mi è rimasto il valore umano del gruppo"

Da Trento, dove è andato in scena un panel intitolato "La notte dei campioni" dedicato al successo della Juventus in Champions League nel 1996, è intervenuto anche Antonio Conte tramite un video messaggio:

"È bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida. Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po' di vacanza, visto che quest'anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi".