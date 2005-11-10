TMW
Antonio Conte e i 30 anni della vittoria in Champions con la Juve: "Mi è rimasto il valore umano del gruppo"TMW
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 15:38Serie A
autore Simone Bernabei
04.10.2026 15:38Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Da Trento, dove è andato in scena un panel intitolato "La notte dei campioni" dedicato al successo della Juventus in Champions League nel 1996, è intervenuto anche Antonio Conte tramite un video messaggio:
"È bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida. Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po' di vacanza, visto che quest'anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi".
Fonte: Daniele Najjar
Altre notizie Serie A
Oggi
21:22 Serie ALive TMW
Live TMWTurchia, Montella: "Le critiche illogiche mi fanno male e non le accetto"
21:19 Serie ATMW
TMWFabregas sorride per il boom Da Cunha: "Il merito è suo. All'inizio dicevo questo al ds Ludi"
21:07 Serie ALive TMW
Live TMWTurchia, Kabak: "Difficoltà? Siamo una grande famiglia e ci rialzeremo"
21:04 Serie A
Udogie fa fatica con De Zerbi, la Juve potrebbe riportarlo in Italia. Ma a quali cifre?
20:59 Serie A
Turchia, Montella polemico: "Qualcuno mi ha deriso, ma l'avevo detto: l'Italia è competitiva"
20:56 Serie A
Nations League, i primi risultati della giornata: vince ancora De Leo con Malta, pari Austria
20:50 Serie ATMW
TMWSneijder elogia Chivu: "Gli ho detto che doveva fare così. Farà belle cose all'Inter"